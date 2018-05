Hija de Will Smith revela sus inseguridades - Emisoras Unidas

Hija de Will Smith revela sus inseguridades

Willow Smith, de 17 años, ha revelado su lucha con la imagen corporal, y que solía estar celosa de las chicas con curvas.

Apareciendo en la última entrega de Red Table Talk, una serie de 10 episodios de Facebook Watch presentada por la adolescente, su madre Jada Pinkett Smith, de 46 años, y su abuela Adrienne Banfield-Jones, de 64 años, Willow habló sobre sus inseguridades.

“He tenido problemas con las chicas más curvilíneas que siempre han llamado más la atención y que han terminado saliendo con los chicos que me han gustado”, admitió.

“Comienzas a preguntarte, ‘Dang, ¿no soy deseable? ¿Me parece que mi cuerpo no es como le gusta a la sociedad? Por lo tanto, para muchas chicas es realmente difícil “, agregó.

En el tercer episodio de la serie, las tres generaciones también discutieron la idea de la belleza en la era de Instagram, y mientras Willow compartía su batalla con la positividad corporal, desafió definitivamente su decisión de dejar crecer su vello corporal.

La adolescente ha estado creciendo su vello de la axila desde 2016, escribiendo en Instagram, “¿Por qué debería tener que alterar el estado natural de mi cuerpo para ser visto como socialmente aceptable?”.

Y en 2017, la cantante publicó un video de Instagram en el que mostraba cómo disparaba un arco y una flecha mientras mostraba su pelo debajo de las axilas.

Cuando su abuela le dijo que no lo entendía, Willow respondió: ‘Voy a ser como mis antepasados ​​y simplemente hacer lo que tengo que hacer”.

También detalló cómo su padre Will Smith la ayudó a abrazar su físico natural contando una conversación que tuvo con él, donde le dijo que estaba feliz de no tener curvas, porque los hombres mirarán más a su cerebro si no eres más curvilínea, una declaración que la adolescente dijo, “solidificó todas mis experiencias”.