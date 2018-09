Huracán Florence deja sus primeras víctimas mortales - Emisoras Unidas

Una madre y su hijo murieron después de que un árbol cayera sobre su vivienda en Wilmington, y otra mujer falleció de un ataque al corazón en Hampstead, en Carolina del Norte, como consecuencia del huracán Florence.

De acuerdo con el reporte de la agencia EFE, los hechos del primer caso fueron confirmados por la Policía de Wilmington, que detalló en Twitter que el padre de familia seguía con vida y fue trasladado a un hospital.

WPD can confirm the first two fatalities of Hurricane #Florence in Wilmington. A mother and infant were killed when a tree fell on their house. The father was transported to NHRMC with injuries. https://t.co/FC5PAhuxig

— Wilmington Police (@WilmingtonPD) 14 de septiembre de 2018