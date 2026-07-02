 OMS da por concluido el brote de hantavirus 2026

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Internacionales

OMS da por concluido el brote de hantavirus que se declaró en un crucero

Ningún caso de hantavirus fue reportado desde el 25 de mayo.

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El barco con casos de hantavirus inició el proceso de evacuación en Tenerife, España., EFE
El barco con casos de hantavirus inició el proceso de evacuación en Tenerife, España. / FOTO: EFE
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio hoy por concluido el brote de hantavirus que surgió en un crucero, luego de que el último contacto de una persona expuesta al virus finalizara su periodo de cuarentena dando negativo a la última prueba que se le hizo, por lo que retornó a su domicilio.

"Nos complace anunciar que el número total de casos relacionados con este brote sigue siendo trece, incluidos tres fallecidos. Se identificaron más de 650 contactos, que tuvieron seguimiento por parte de las autoridades sanitarias de 33 países y territorios", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ningún caso de hantavirus fue reportado desde el 25 de mayo.

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Crucero afectado por hantavirus - EFE

Tedros sostuvo en una conferencia de prensa que aunque el brote haya terminado, la organización seguirá en contacto y colaborando con gobiernos y otras entidades para "profundizar nuestro conocimiento de este brote y del virus en general".

La OMS indicó que se está llevando a cabo un estudio en el que participan 21 países para comprender cómo se desarrolla la enfermedad, lo que ayudará al desarrollo de pruebas de diagnóstico, tratamientos y vacunas para futuros brotes.

Tedros agradeció a los países que apoyaron la respuesta al brote en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional: Argentina, Cabo Verde, Chile, Países Bajos, Sudáfrica, el Reino Unido.

También formuló un agradecimiento especial a España, "que demostró una solidaridad increíble al apoyar el desembarque y la repatriación seguros de los pasajeros y la tripulación en Tenerife".

A pesar de esta buena noticia, Tedros dijo que el hantavirus sigue siendo una amenaza para la salud pública en Sudamérica y otras zonas donde es endémico, por lo que reflexionó sobre la necesidad de mantenerlo bajo vigilancia y de que haya una preparación para hacer frente a una mayor propagación.

"Por lo tanto, lo que anunciamos hoy se refiere a este brote concreto, pero el trabajo en materia de lucha contra los virus debe continuar a largo plazo", enfatizó.

*Con información de EFE

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