 Hantavirus: OMS eleva a 12 los casos confirmados
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Hantavirus: OMS eleva a 12 los casos confirmados

La OMS recordó que se continúa haciendo el seguimiento a más de 600 posibles contactos en 30 países, aunque aún queda por localizar "un pequeño número de contactos de alto riesgo".

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Casos de hantavirus, EFE
Casos de hantavirus / FOTO: EFE

Un caso adicional de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius ha sido confirmado este viernes, en un miembro de la tripulación que desembarcó en Tenerife y fue repatriado a Países Bajos, por lo que los contagios totales se elevan a 12, señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La cifra de fallecidos por hantavirus se mantiene en tres, indicó en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien puntualizó que no se han registrado más muertes desde el 2 de mayo, día en el que el brote fue notificado por primera vez a su agencia.

"Seguimos instando a los países afectados a vigilar cuidadosamente a todos los pasajeros durante el resto del periodo de cuarentena", agregó Tedros, subrayando que el nuevo caso de hantavirus registrado ha estado en aislamiento desde su repatriación.

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Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS - EFE

El máximo responsable de la OMS recordó que se continúa haciendo el seguimiento a más de 600 posibles contactos en 30 países, aunque aún queda por localizar "un pequeño número de contactos de alto riesgo".

Tedros reiteró su agradecimiento a los países que cooperaron en la respuesta a la crisis y a la investigación epidemiológica, incluidos Argentina, Cabo Verde, Chile, Países Bajos, Sudáfrica, España y el Reino Unido.

*Con información de EFE

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