 PSV se consagra campeón de la Liga de Países Bajos
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PSV se consagra campeón de la Liga de Países Bajos

El PSV Eindhoven dominó la Eredivisie con amplia ventaja sobre el Feyenoord y selló un histórico tricampeonato que reafirma su hegemonía reciente.

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PSV se consagra campeón de la Liga de Países Bajos - PSV
PSV se consagra campeón de la Liga de Países Bajos / FOTO: PSV

Era cuestión de tiempo, aunque el desenlace llegó con un matiz inesperado: no fue en el campo, sino desde la distancia. El empate sin goles del Feyenoord ante el FC Volendam certificó matemáticamente el título para el PSV Eindhoven, que suma así su 27ª corona en la Eredivisie. Desde la jornada 12, el conjunto rojiblanco tomó el liderato y no volvió a soltarlo, firmando una campaña que, con el paso de las semanas, se convirtió en un ejercicio de autoridad.

El dominio del PSV ha sido absoluto. Este título representa el tercero consecutivo en la liga neerlandesa y el quinto en la última década, consolidando una hegemonía difícil de discutir. Tras un breve titubeo en el arranque, los ‘boeren’ supieron capitalizar los momentos de debilidad de sus principales perseguidores. Ni el Feyenoord ni el Ajax lograron sostener el ritmo, y el campeonato terminó inclinándose muy pronto hacia Eindhoven.

PSV tricampeón del futbol neerlandés

Las cifras reflejan con claridad la magnitud del logro. Se trata de una de las ligas más desiguales de los últimos años en Países Bajos, con distancias amplias en la tabla que evidencian la superioridad del campeón. Ni los goles de Ayase Ueda ni el aporte ofensivo de jóvenes talentos como Mika Godts fueron suficientes para inquietar al PSV, que se mantuvo firme jornada tras jornada. La diferencia final, de doble dígito respecto a sus inmediatos perseguidores, deja en evidencia una temporada prácticamente sin oposición.

Históricamente, este nuevo título acerca al PSV a una de sus mejores épocas. Entre 2005 y 2008, el club encadenó cuatro campeonatos consecutivos, una hazaña que solo había repetido entre 1986 y 1989. Con esta nueva corona, queda a un paso de igualar aquella marca. Aunque todavía se encuentra lejos de los 36 títulos del Ajax en el palmarés histórico, el presente del PSV invita a pensar en un futuro donde esa brecha pueda reducirse. 

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