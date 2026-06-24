 ¿Se acabó el brote de hantavirus? OMS anuncia fecha para darlo por concluido

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Internacionales

¿Se acabó el brote de hantavirus? OMS anuncia cuándo podría darlo por concluido

La OMS sigue trabajando para investigar cómo se inició el brote de hantavirus y cómo se propagó entre las personas a bordo del crucero MV Hondius.

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Casos de hantavirus, EFE
Casos de hantavirus / FOTO: EFE
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) declarará el fin del brote de hantavirus que afectó a pasajeros del crucero MV Hondius el próximo 2 de julio, si no se declaran nuevos contagios entre los 54 contactos que todavía están en cuarentena, anunció su director general Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Agradezco a todos los países que han contribuido de distintas formas a la respuesta a este brote, en especial al liderazgo y la solidaridad mostrados por España y por su presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", destacó este miércoles el máximo responsable de la OMS en su rueda de prensa semanal.

Tedros recordó que desde hace varias semanas el número de casos de hantavirus se mantiene estable en 13, con tres fallecimientos, mientras que se identificó e hizo seguimiento de 650 contactos en 33 países.

Agregó que la OMS seguirá trabajando para investigar cómo se inició el brote y se propagó entre las personas a bordo, de la misma manera que proseguirán los estudios del hantavirus en general.

En este sentido, una muestra del virus será compartida con los laboratorios de la OMS en Suiza, "algo importante para el desarrollo de diagnósticos, tratamientos y vacunas para futuros brotes", destacó.

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Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS - EFE

Pasajeros salen de cuarentena

El lunes, EE. UU. anunció que levantó la cuarentena de los últimos ocho pasajeros expuestos al brote de hantavirus en el MV Hondius, con lo que dio por concluido un operativo de vigilancia que se prolongó durante 42 días.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) informó a medios locales que ninguno de estos pasajeros desarrolló la enfermedad durante el período de observación, por lo que todos los estadounidenses sometidos a cuarentena fueron autorizados a abandonar la instalación médica donde permanecían bajo monitoreo.

La medida pone fin a una respuesta sanitaria que involucró a 18 ciudadanos estadounidenses potencialmente expuestos al virus Andes, una rara variante del hantavirus.

Los pasajeros fueron trasladados a una unidad especializada en Nebraska tras regresar al país desde el crucero MV Hondius.

*Con información de EFE

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