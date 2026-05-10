 Evacuado del crucero por hantavirus presenta síntomas
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Uno de los franceses evacuados del crucero por brote de hantavirus presenta síntomas

Entre los pasajeros trasladados este domingo figuran ciudadanos de España, Francia, Canadá y Países Bajos, así como un argentino y un guatemalteco.

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Uno de los ciudadanos franceses repatriados este domingo tras ser evacuado del crucero MV Hondius presentó síntomas., EFE.
Uno de los ciudadanos franceses repatriados este domingo tras ser evacuado del crucero MV Hondius presentó síntomas. / FOTO: EFE.

Uno de los ciudadanos franceses repatriados este domingo tras ser evacuado del crucero MV Hondius presentó síntomas durante el vuelo hacia Francia, según confirmó el primer ministro Sébastien Lecornu, en medio del amplio operativo internacional desplegado en Tenerife tras el brote de hantavirus detectado a bordo del buque.

Las autoridades francesas informaron que los cinco pasajeros evacuados fueron puestos inmediatamente en aislamiento estricto mientras continúan las evaluaciones médicas correspondientes. El Gobierno francés anunció además que emitirá un decreto para reforzar las medidas sanitarias relacionadas con el caso.

El crucero Hondius, que zarpó el pasado 1 de abril desde Argentina, registró un brote de hantavirus que dejó al menos tres fallecidos y seis casos confirmados. El barco permanece fondeado frente al puerto de Granadilla, en Tenerife, donde este domingo comenzó el desembarco escalonado de cerca de 150 pasajeros y tripulantes.

Traslados bajo estrictos protocolos de bioseguridad

Los evacuados fueron trasladados desde el crucero en pequeñas lanchas y posteriormente movilizados bajo estrictos protocolos de bioseguridad hacia el aeropuerto de Tenerife Sur, donde abordaron vuelos especiales de repatriación organizados por distintos países.

Entre los pasajeros trasladados este domingo figuran ciudadanos de España, Francia, Canadá y Países Bajos, así como un argentino y un guatemalteco. Los españoles fueron enviados a Madrid para cumplir cuarentena en un hospital militar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que supervisa el operativo junto al Gobierno español, reiteró que el riesgo para la población sigue siendo bajo. "Esto no es otro covid", afirmó el director del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien pidió evitar el pánico pese a la alarma internacional generada por el brote.

El operativo continuará hasta el lunes con los últimos vuelos de repatriación, incluido uno con destino a Australia.

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