 Revelan detalles del tiroteo escolar en Oregón
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Revelan más detalles del tiroteo escolar en Oregón que dejó cuatro muertos

El distrito anunció la suspensión de las clases y actividades escolares para acompañar en el dolor a los familiares de las víctimas.

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Tiroteo escolar en Oregón, EFE
Tiroteo escolar en Oregón / FOTO: EFE
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El joven de 16 años identificado como el presunto autor del tiroteo escolar perpetrado el jueves en el estado de Oregón, en el oeste de EE. UU., usó una escopeta que había comprado su mamá para el ataque, que dejó al menos cuatro muertos, tres de ellos menores de edad.

Las autoridades de la ciudad de Bend, donde ocurrió el tiroteo, se personaron este viernes en el domicilio familiar del adolescente para registrar entre sus objetos personales en busca de indicios o registros de búsquedas en Internet relacionadas con tiroteos masivos, según informaron fuentes policiales a CBS News.

De acuerdo con la investigación preliminar, el atacante, un residente del municipio del que por el momento se desconocen las razones que impulsaron a cometer el crimen así como su relación con la escuela, utilizó una escopeta de su mamá.

El joven fue abatido por el padre de dos niñas que estudian en el colegio. El hombre persiguió al atacante dentro del centro y lo enfrentó antes de que llegara la policía, según las autoridades.

La Policía recibió las primeras llamadas al servicio de emergencias 911 alrededor de las 13:00 horas (locales). El jefe policial explicó que uno de los primeros avisos procedían de una persona que se encontraba en un vehículo y alertó de que alguien estaba disparando contra él con un arma larga.

Cuando los agentes acudieron al centro, encontraron al sospechoso muertos junto a otras cuatro víctimas, tres niños de 5, 8 y 11 años y una maestra.

El distrito anunció la suspensión de las clases y actividades escolares para acompañar en el dolor a los familiares de las víctimas.

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Tiroteo escolar en Oregón - EFE

EE. UU. ha presenciado más de 350 tiroteos masivos en lo que va de año, según datos del Gun Violence Archive, que contabiliza este tipo de incidentes y considera como tiroteo masivo aquellos en los que el número de muertos o heridos es de cuatro o superior, sin incluir al tirador.

Uno de los tiroteos más recientes tuvo lugar el pasado sábado, en el que al menos ocho personas murieron, dos de ellas niños, después de que un tirador abriese fuego la localidad de Erie, en el norte del estado de Pensilvania, antes de quitarse la vida.

*Con información de EFE

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