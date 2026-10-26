 Elecciones en Brasil: Bolsonaro no reconoce el resultado
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Elecciones en Brasil: Bolsonaro dice que “es imposible reconocer el resultado”

Según el candidato opositor, Flávio Bolsonaro, que se quedó con el 48,2 % de los votos, las elecciones tenían que haber sido anuladas.

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Flávio Bolsonaro, senador y candidato opositor brasileño, EFE
Flávio Bolsonaro, senador y candidato opositor brasileño / FOTO: EFE
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El senador y candidato opositor, Flávio Bolsonaro, afirmó que "es imposible reconocer" la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, por la decisión de un juez de ampliar en dos horas el horario de votación a petición del líder progresista.

"Es imposible reconocer las elecciones en esas condiciones. Voy a pedir la anulación de esas elecciones", afirmó Bolsonaro, candidato por el ultraderechista Partido Liberal (PL), en una breve declaración a la prensa y en la que anunció que cuestionará el resultado de las elecciones ante la Justicia.

Según el candidato opositor, que se quedó con el 48,2 % de los votos frente al 51,8 % alcanzado por Lula con el 99,99 % escrutado, las elecciones tenían que haber sido anuladas en el momento en que el miembro de la Corte Suprema intervino.

"Lo que ocurrió hoy no fue algo normal. Fue inaceptable", insistió el senador, que fue el candidato más votado en la primera vuelta.

El hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) consideró como inaceptable e ilegal la decisión del magistrado Cristiano Zanin, uno de los miembros del Supremo Tribunal Federal (STF), de aplazar el horario de votación ante una petición de la campaña del jefe de Estado.

Bolsonaro recordó que Zanin fue abogado personal de Lula y afirmó que, con una sentencia a "petición de un socio suyo, cambió las reglas del juego en medio del juego".

Según el candidato opositor, el magistrado del Supremo "atropelló" al Tribunal Superior Electoral (TSE) que sería el responsable por analizar el recurso de la campaña oficialista, pero que no se pronunció.

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Flávio Bolsonaro, senador y candidato opositor brasileño - EFE

El magistrado acató un recurso de la campaña de Lula, que se quejó de que algunos alcaldes de oposición al Gobierno sabotearon el sistema de transporte público para impedir a los electores desplazarse hasta las urnas en fortines electorales del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

La decisión de Zanin se produjo poco después de que gran parte de las urnas cerraran a las 17:00 horas (locales) como estaba previsto, ya que los responsables por los colegios electorales no fueron informados a tiempo, por lo que el aplazamiento generó una gran confusión.

Varios electores que intentaron votar en el horario extendido no consiguieron debido a que los votos de su urna ya habían sido contabilizados e imprimidos.

"Eso nunca había ocurrido en la historia de Brasil. Se produjo una total violación al derecho de igualdad de los brasileños en diferentes ciudades", afirmó el senador.

Bolsonaro dijo que, ante la confusión, su campaña nunca podrá saber cuántos votos podría haber obtenido en los colegios electorales en que las urnas no fueron reabiertas para el horario adicional.

"Es inexplicable que la regla del juego haya sido cambiada nuevamente por los amigos de Lula en el Supremo Tribunal Federal y a petición de un exsocio del magistrado", afirmó.

Bolsonaro denunció igualmente que los fiscales del PL fueron retirados de los colegios electorales en el momento en que fueron reabiertos para el horario extendido.

"Hay mucha cosa que tiene que ser aclarada antes de que Brasil pueda reconocer esa jugarreta. Yo no voy a desistir de Brasil", concluyó.

*Con información de EFE

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