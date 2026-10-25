Brasil elige: Lula Da Silva vs Flávio Bolsonaro en las urnas

Los centros de votación de Brasil abrieron este domingo a las 5:00 horas de Guatemala (8:00 hora local) para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival, Flávio Bolsonaro, se disputan la Presidencia del país.
Unos 158.7 millones de votantes están convocados a las urnas en esta jornada, en la que también se elegirán seis gobernadores regionales.
Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 14:00 horas de Guatemala (17:00 hora local). Se espera que la abstención disminuya respecto del 21.08 % registrado en la primera vuelta, el nivel más alto desde 1998.
En el extranjero, los electores también podrán votar en los mismos horarios. Unos 919 mil brasileños se inscribieron para participar en los comicios fuera del país, un aumento del 32 % en comparación con las elecciones de 2022.
Al igual que en la primera vuelta, las personas que permanezcan en la fila al momento del cierre podrán ejercer su derecho al voto.
Primera vuelta electoral
En la primera ronda electoral, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47 % de los sufragios, equivalentes a 56.1 millones de votos, frente al 45.16 % alcanzado por Lula da Silva, quien recibió 53.8 millones de votos.
São Paulo, el estado más poblado de Brasil, concentra el mayor número de electores, con el 21.5 % del padrón electoral. Le siguen Minas Gerais, con el 10.3 %; Río de Janeiro, con el 8 %; Bahía, con el 7 %; y Paraná, con el 5.4 %, según datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Las últimas encuestas, divulgadas el sábado por las firmas Datafolha y Quaest, daban a Flávio Bolsonaro una ventaja sobre Lula, con el 51 % de los votos válidos frente al 49 % del actual mandatario.
Sin embargo, ambos candidatos se encontraban en empate técnico, debido al margen de error de dos puntos porcentuales de los sondeos.
La campaña electoral brasileña estuvo marcada por escándalos de corrupción, insultos y la difusión de noticias falsas entre los bandos de Lula y Bolsonaro. Estas tensiones se intensificaron durante la segunda vuelta, en la que ambos aspirantes protagonizaron los únicos dos debates electorales.