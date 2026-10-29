 Colapso de formación rocosa en Turquía causa tragedia turística
Internacionales

Momento en que formación rocosa de atractivo turístico colapsa y causa una tragedia en Turquía

Impactantes imágenes muestran cómo formación rocosa de atractivo turístico se desprende y causa una tragedia.

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Formación rocosa colapsa y causa una tragedia en Capadocia, Turquía., Captura de pantalla video de X.
Formación rocosa colapsa y causa una tragedia en Capadocia, Turquía. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que una enorme formación rocosa se desprende y colapsa en un atractivo turístico de Capadocia, Turquía, donde el derrumbe dejó dos personas fallecidas y una más herida. Las imágenes evidencian cómo parte de esta estructura natural cae de manera repentina en una zona visitada por turistas.

El incidente ocurrió este jueves en el museo al aire libre de Göreme, uno de los destinos más populares de la región, reconocido por sus singulares paisajes y antiguas iglesias excavadas en la roca. La formación afectada es conocida como una "chimenea de hadas", estructuras cónicas que caracterizan el paisaje de Capadocia.

Tras el desplome, equipos de emergencia y autoridades turcas se movilizaron al lugar para atender la emergencia y localizar a las víctimas. El gobernador de la provincia de Nevşehir, Hüseyin Kök, confirmó que los rescatistas recuperaron los cuerpos de dos personas, mientras que el sobreviviente fue trasladado a un hospital.

¿Qué provocó el derrumbe?

De acuerdo con las declaraciones del gobernador, las fuertes lluvias que afectan la región provocaron un corrimiento de tierra que habría ocasionado el desprendimiento de la enorme roca. Desde el miércoles, Capadocia ha registrado precipitaciones intensas y fuertes vientos, condiciones que también llevaron a cancelar los populares vuelos en globo aerostático.

A estos factores se sumarían los cambios bruscos de temperatura, cuyos ciclos de congelamiento y descongelamiento debilitan progresivamente las estructuras rocosas. Así lo explicó Cem Aslanbey, responsable del organismo oficial de turismo de Capadocia, quien también señaló que en la base de la formación había antiguas cuevas excavadas.

El paisaje de esta región de Anatolia central se formó durante miles de años por la erosión del viento y el agua sobre materiales de distinta resistencia. Este proceso dio origen a las singulares torres y estructuras que hoy atraen a visitantes de distintas partes del mundo.

El derrumbe ha puesto en evidencia los riesgos que pueden representar los fenómenos meteorológicos extremos para estos atractivos naturales, mientras las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes tras la tragedia.

Con información de EFE. 

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