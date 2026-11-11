 Nueva foto del padre de Thomas Markle tras su segundo arresto
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Sale a la luz la nueva foto policial del padre de Meghan Markle, tras ser arrestado por segunda vez

Thomas Markle está bajo custodia federal sin fianza en Florida, tras presuntamente incumplir el arresto domiciliario impuesto en la causa que enfrenta por posesión de material de abuso sexual infantil.

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Meghan Markle, Instagram
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Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex Meghan Markle, regresó a prisión preventiva sin fianza en Florida después de que una jueza federal determinara que incumplió gravemente las condiciones de su libertad provisional.

La decisión se tomó tras confirmarse que el hombre de 82 años, se quitó la tobillera electrónica que monitoreaba su arresto domiciliario, una medida impuesta mientras enfrenta un cargo federal por presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

Las autoridades de Florida han difundido una nueva fotografía policial del papá de Meghan Markle, después de que fuera detenido por segunda vez en apenas unos días.

Fue la jueza federal Lindsay Saxe Griffin quien ordenó que Thomas Markle volviera a custodia federal durante una audiencia celebrada en Tampa.

Esta resolución responde a la presunta violación de las condiciones que le permitían permanecer fuera de prisión bajo arresto domiciliario.

Según documentos judiciales citados por Reuters, el dispositivo de monitoreo electrónico era una de las exigencias cruciales para su libertad provisional, y su remoción constituyó un claro incumplimiento de esa orden.

La Fiscalía solicitó la revocación del beneficio de libertad provisional luego de que el fiscal federal Bill Essayli informara que el acusado se habría retirado la tobillera cerca de la 1:45 de la madrugada del lunes. Essayli enfatizó públicamente que "las condiciones de libertad son órdenes judiciales, no sugerencias", según recogió Reuters.

El pedido fiscal fue aceptado de inmediato, dejando a Thomas Markle detenido mientras avanza el proceso judicial. Hasta el momento, no se han citado declaraciones de la defensa del acusado en las informaciones publicadas sobre la audiencia.

Graves Acusaciones Federales

Thomas Markle había sido arrestado el viernes anterior bajo un cargo federal por presunta posesión de material de abuso sexual infantil, tal como informó la agencia AP.

La denuncia detalla la existencia de fotografías explícitas y otros archivos que están siendo analizados por los investigadores. La declaración jurada del Buró Federal de Investigaciones (FBI), presentada ante el tribunal y citada por Reuters, indica que las autoridades incautaron diapositivas, negativos fotográficos y libros en dos depósitos que Markle alquilaba en Los Ángeles desde 2008.

Uno de los elementos mencionados en la documentación sería una imagen tomada en un sitio que aparenta ser parte de una cadena de moteles en Filipinas, país donde Thomas Markle había residido. Las autoridades filipinas abrieron una pesquisa sobre él el mes pasado, de acuerdo con Reuters.

El director del FBI, Kash Patel, se refirió al caso al conocerse el arresto, afirmando que Markle "se cebó con niños inocentes y trató de robarles su inocencia mediante sus actos delictivos", según declaraciones citadas por Reuters.

¿Por eso no asistió a la boda? Desde 2018 Meghan Markle de las acusaciones contra su padre

La duquesa de Sussex afirma que la información sobre las acusaciones de abuso infantil contra Thomas Markle se compartió en 2018, el año en que se casó con el príncipe Harry.

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