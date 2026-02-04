 Reactivan el proceso judicial por conciertos en el Bernabéu
Deportes

Reactivan el proceso judicial por conciertos en el Santiago Bernabéu

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid corrige al juzgado y reabre la causa por posibles vulneraciones urbanísticas ligadas a los conciertos del Bernabéu.

Estadio Santiago Bernabéu - Real Madrid C.F.
Estadio Santiago Bernabéu / FOTO: Real Madrid C.F.

La justicia madrileña ha decidido reabrir la causa judicial relacionada con el exceso de ruido generado por los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado el recurso de apelación presentado por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, lo que supone un nuevo giro en un conflicto que enfrenta a los vecinos de la zona con el Ayuntamiento de Madrid y la actividad musical del recinto.

En un auto al que ha tenido acceso la agencia EFE, la sala revoca la decisión previa que había inadmitido la impugnación vecinal contra la celebración de espectáculos musicales en el estadio. Dicha impugnación se dirigía al Consistorio madrileño, presidido por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, al que los vecinos reclamaban una actuación clara sobre las autorizaciones concedidas y el impacto acústico de los eventos.

¿Qué pasará con el Estadio Santiago Bernabéu?

La resolución del TSJM tiene su origen en un fallo anterior de un juzgado de primera instancia que calificó la petición vecinal como una simple "consulta", al entender que se trataba únicamente de una solicitud de información sobre el Plan Especial de Mejora del Medio Urbano y de Ordenación del Estadio, así como sobre las licencias otorgadas al Real Madrid. Sin embargo, el alto tribunal discrepa de esa interpretación y subraya que la solicitud iba más allá, al plantear posibles vulneraciones del ordenamiento urbanístico.

En este sentido, el TSJM considera que la petición de los vecinos no puede reducirse a una consulta informativa, ya que cuestiona directamente la legalidad de las autorizaciones concedidas. Además, rechaza la respuesta emitida por la Agencia de Actividades de Madrid en febrero de 2025, en la que se atribuía a la Comunidad de Madrid la competencia para autorizar los conciertos. Para el tribunal, no concurre la causa de inadmisibilidad aplicada inicialmente, por lo que procede estimar íntegramente el recurso y reabrir el proceso judicial sobre el exceso de ruido en el Bernabéu.

Foto embed
Estadio Santiago Bernabéu, que es utilizado también para conciertos - EFE

