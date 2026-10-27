 Meghan Markle y las acusaciones contra su padre desde 2018
Internacionales

¿Por eso no asistió a la boda? Desde 2018 Meghan Markle de las acusaciones contra su padre

La duquesa de Sussex afirma que la información sobre las acusaciones de abuso infantil contra Thomas Markle se compartió en 2018, el año en que se casó con el príncipe Harry.

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Meghan Markle / FOTO:
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Meghan Markle, la duquesa de Sussex, reveló recientemente que en 2018 fue notificada sobre una serie de "acusaciones inquietantes" que involucraban a su padre, Thomas Markle.

Estas declaraciones surgen en medio de informaciones que apuntan a la presunta posesión de imágenes de abuso infantil por parte de su progenitor, supuestamente halladas en su antigua residencia en Filipinas, un hecho que la duquesa calificó de "profundamente angustiante".

En un comunicado emitido, Meghan afirmó que la Policía Metropolitana recibió una carta con estas graves acusaciones contra Thomas Markle, la cual posteriormente fue compartida con ella.

Su padre, que actualmente reside en Estados Unidos y con quien la duquesa no mantiene relación, ha negado rotundamente estas imputaciones, calificándolas de "mentiras repugnantes" en una entrevista con el Daily Mail.

En su comunicado, la duquesa de Sussex afirma que la información sobre Thomas Markle se compartió en 2018, el año en que se casó con el príncipe Harry.

Profunda consternación y distanciamiento familiar

Las acusaciones, inicialmente publicadas por el periódico The Sun, han generado una profunda consternación en la duquesa.

"Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con los niños que puedan haber resultado perjudicados", expresó Meghan. Añadió que, al recibir la carta en 2018, se le aseguró que las acusaciones "se estaban investigando".

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Meghan Markle - Instagram

La duquesa explicó que su decisión de mantener distancia de su padre y "no permitirle tener contacto con nuestros hijos" se tomó para protegerlos.

Afirmó haber "confiado en que las autoridades estaban haciendo lo mismo por otras familias" ante la gravedad de la situación.

Describió las acusaciones como "más repugnantes de lo que uno podría imaginar", y su "más sincera esperanza es que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes".

La BBC ha intentado contactar a Thomas Markle y a la Policía Metropolitana para obtener sus declaraciones sobre este asunto.

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