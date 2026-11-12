 Rusia confirma reunión entre Putin y Trump
Internacionales

Rusia confirma reunión entre Putin y Trump

Además, continúan los preparativos para un encuentro tripartito con el líder chino, Xi Jinping.

Compartir:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (D), recibe al presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante su encuentro para negociar en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, EE, UU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (D), recibe al presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante su encuentro para negociar en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, EE / FOTO: UU
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, abordarán las vías para resolver la guerra en Ucrania durante una reunión en el marco de la cumbre de la APEC en China, mientras continúan los preparativos para un encuentro tripartito con el líder del gigante asiático, Xi Jinping.

"Durante una reunión prevista con él (Trump) en la cumbre de APEC (el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) en Shenzhen, continuará la discusión de todas las cuestiones relacionadas con el arreglo" en Ucrania, dijo a la prensa el asesor de la Presidencia rusa para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov.

Ushakov agregó que valora los esfuerzos de la Administración estadounidense para hallar una solución a largo plazo para el conflicto ucraniano.

El asesor del Kremlin señaló además que tanto Moscú como Washington prestan mucha atención a la reunión tripartita entre Putin, Trump y Xi.

"Naturalmente, tanto nosotros como los estadounidenses concedemos gran importancia a la próxima cumbre trilateral en Shenzhen, organizada por China, anfitriona de la cumbre de la APEC", dijo.

En este sentido, precisó que "actualmente se está trabajando activamente para definir el contenido" de ese encuentro que, como esperan en Moscú, tendrá "un efecto positivo en la situación internacional en su conjunto".

*Con información de EFE

En Portada

Los restos del premio Nobel Miguel Ángel Asturias retornan este jueves a Guatemalat
Nacionales

Los restos del premio Nobel Miguel Ángel Asturias retornan este jueves a Guatemala

10:34 AM, Nov 12
Miguel Ángel Asturias volverá a Guatemala: su nieto explica el proceso y homenajes preparadost
Nacionales

Miguel Ángel Asturias volverá a Guatemala: su nieto explica el proceso y homenajes preparados

09:10 AM, Nov 12
Adriana Ruano, primera clasificada de Guatemala a Juegos Olímpicos 2028 t
Deportes

Adriana Ruano, primera clasificada de Guatemala a Juegos Olímpicos 2028

12:03 PM, Nov 12
El nobel Miguel Ángel Asturias: la voz mágica contra el autoritarismo regresa a Guatemalat
Nacionales

El nobel Miguel Ángel Asturias: la voz mágica contra el autoritarismo regresa a Guatemala

01:34 PM, Nov 12
Con mensajes en mantas, Huité reclama investigación transparente tras ataquest
Nacionales

Con mensajes en mantas, Huité reclama investigación transparente tras ataques

11:24 AM, Nov 12

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbolViolenciaPNC#liganacionalAtaque armadoSeguridadReal MadridJusticia65Vuelta
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar