Jared Leto tendrá su propia película como el Joker - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Leto interpretó al Joker en la película Suicide Squad del 2016 y causó muchos sentimientos encontrados a los fans. Algunos lo amaron otros no tanto. A pesar de meterse por completo en el personaje, incluso enviándole obsequios desagradables a sus compañeros de reparto durante el rodaje, la mayor parte de sus escenas fueron eliminadas de la película.

En el 2017, Warner Bros. y DC revelaron que estaban desarrollando una película de la historia del origen de Joker que sería completamente diferente a la representación del persoaje de Jared Leto en Suicide Squad.

Según el informe, el actor será el protagonista y productor ejecutivo de la película, y se dice que están “preparando el terreno” para spin-offs adicionales de Suicide Squad. Warner Bros. tenía una película enfocada en Harley Quinn con Margot Robbie en desarrollo antes que Suicide Squad llegara a los cines.

La película de Wonder Woman de Patty Jenkins hizo casi tanto como Batman v Superman con mucha menos promoción, un lanzamiento más pequeño y un presupuesto que fue de $ 100 millones menos. Wonder Woman fue un éxito y una de las favoritas de los fans, y después de su lanzamiento, parecía que DC estaba planeando alejarse de su universo cinematográfico oscuro e interconectado por completo. Es de suponer que las películas independientes de Leto y Robbie son parte de este esfuerzo, junto con el próximo Aquaman y las secuelas de Suicide Squad y Wonder Woman.

Eso sería bastante fácil de analizar, pero el estudio está desarrollando simultáneamente una lista de películas completamente diferente. Ahí es donde la historia de origen del Joker previamente revelada, que según los informes será dirigida por Todd Phillips, encaja. Esta segunda parte, que se lanzará bajo una marca separada, no tendrá relación alguna con las otras películas y será un arenero para diferentes cineastas y actores para entrar y ofrecer sus propias tomas de propiedades de DC.