¿John Cena está deprimido y abandonó las luchas? - Emisoras Unidas

John Cena provocó conmoción hoy al parecer insinuar que se está retirando de la lucha libre, pero ¿tiene algo que ver con su separación de la estrella de la WWE, Nikki Bella?

En un tuit publicado el jueves, escribió: “Nada dura para siempre. Cuando hagas algo que amas asegúrate de estar presente y disfrutarlo”.

“De esa manera, si y cuando termine, puedes mirar hacia atrás con buenos recuerdos en lugar de arrepentirte”, agregó.

Nothing lasts forever. When doing something you love make sure to be present and enjoy it. That way if and when it ends, you can look back with fond memories instead of regret.

— John Cena (@JohnCena) September 25, 2018