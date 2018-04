Khloé Kardashian y su muy económico tratamiento para curar el acné ¡Ponlo a prueba! - Emisoras Unidas

Un fan decidió pedirle ayuda a Khloé Kardashian para tratar su piel y la celebridad no dudó en ayudarlo (y a todos nosotros).

La celebridad respondió y aconsejó usar aceite de árbol de té.

If you are going to spot treat… Teatree oil really helps in spot treating. You can Google it

— Khloé (@khloekardashian) 22 de marzo de 2018