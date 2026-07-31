Dos heridos tras ataque contra camión en zona 11

Dos personas resultaron heridas tras un ataque armado que se registró en horas de la tarde de este viernes, 31 de julio, en la 12 avenida y 7ª calle, colonia Roosevelt, zona 11 de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades le dan seguimiento al caso.
De acuerdo con la información compartida sobre el caso, individuos desconocidos dispararon contra un camión repartidor de bebidas gaseosas. Las balas alcanzaron a dos de sus tripulantes y les generaron lesiones en distintas partes del cuerpo.
Los Bomberos Voluntarios indicaron que los elementos de la estación central y la 10ª compañía se movilizaron al referido sector tras recibir llamadas donde se reportaba una balacera que había dejado personas afectadas.
"Los técnicos en urgencias médicas les aplicaron atención prehospitalaria a dos personas que presentaban heridas de proyectil de arma de fuego y fueron trasladadas hacia la emergencia del Seguro Social", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.
Ninguno de los trabajadores afectados ha sido identificado hasta el momento.