 Capturan a presuntos pandilleros por asaltos en la zona 3
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Capturan a presuntos pandilleros por asaltos en la zona 3

Tres adultos fueron capturados y un adolescente remitido por estar vinculados con los hechos delictivos.

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. / FOTO: PNC
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Tres presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron capturados por agentes del Grupo Especial Contra las Extorsiones (GECE) de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un operativo realizado en el barrio El Gallito, zona 3 de la Ciudad de Guatemala. Además, un adolescente de 17 años fue remitido al juzgado correspondiente.

Según informó la PNC, los cuatro fueron sorprendidos portando armas de fuego con las que presuntamente asaltaban a peatones en el sector y áreas aledañas.

Los detenidos fueron identificados como alias "Lombriz", de 27 años;  alias "El Gordo", de 21 años; y Walter Romeo Patzán Tamat, de 30 años, alias "El Indio". Junto a ellos fue remitido el menor de edad.

De acuerdo con el reporte policial, la aprehensión ocurrió mientras agentes realizaban recorridos de seguridad ciudadana y recibieron una alerta sobre un grupo de individuos que presuntamente cometía asaltos en el área. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar, pero fueron interceptados por los agentes. Dos de los capturados se movilizaban en una motocicleta.

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