Automóvil se cruza a la vía contraria y colisiona con motocicleta en zona 7

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer que aproximadamente al mediodía de este viernes, 31 de julio, se registró un accidente de tránsito en la calzada San Juan y 31 avenida de la zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, explicó que el conductor de un automóvil perdió el control del volante y se pasó a la vía contraria, yendo al oriente, donde colisionó contra una motocicleta.
El motorista resultó lesionado y fue atendido por los cuerpos de socorro, que posteriormente lo trasladaron hacia un centro asistencial.
El funcionario municipal indicó que se notificó a la Policía Nacional Civil acerca del incidente, por lo que esa entidad tomó el control del procedimiento para atender este incidente.