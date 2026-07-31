 Automóvil se cruza a la vía contraria y colisiona con motocicleta en zona 7
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Automóvil se cruza a la vía contraria y colisiona con motocicleta en zona 7

El conductor de la motocicleta resultó lesionado.

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Área donde ocurrió el accidente de tránsito en la calzada San Juan, zona 7, el viernes 31 de julio de 2026., PMT capitalina/Montejo
Área donde ocurrió el accidente de tránsito en la calzada San Juan, zona 7, el viernes 31 de julio de 2026. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
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Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer que aproximadamente al mediodía de este viernes, 31 de julio, se registró un accidente de tránsito en la calzada San Juan y 31 avenida de la zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, explicó que el conductor de un automóvil perdió el control del volante y se pasó a la vía contraria, yendo al oriente, donde colisionó contra una motocicleta.

El motorista resultó lesionado y fue atendido por los cuerpos de socorro, que posteriormente lo trasladaron hacia un centro asistencial.

El funcionario municipal indicó que se notificó a la Policía Nacional Civil acerca del incidente, por lo que esa entidad tomó el control del procedimiento para atender este incidente.

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