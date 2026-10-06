Confirman muerte de exministro de Comunicaciones

El exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Javier Maldonado, murió la noche de este martes 6 de octubre en un hospital privado, luego que sufrió una herida de arma de fuego en la sien, en el interior de una propiedad ubicada en la 3ra. calle y 18 avenida de la zona 15.
Bomberos Municipales auxiliaron al exministro de Comunicaciones, con una herida de gravedad en la cabeza, por lo que fue trasladado en estado delicado a un centro asistencial, dónde murió momentos más tarde.
Las autoridades investigan las circunstancias en que el exfuncionario del gobierno del expresidente Alejandro Giammattei, resultó herido de gravedad.
En junio pasado el Juzgado Séptimo Penal emitió una resolución en la que benefició con la falta de mérito al exministro de Comunicaciones, Maldonado, a quien el Ministerio Público (MP) buscaba investigar por el delito de nombramientos ilegales.
Durante la diligencia, la jueza Mónica Castillo, consideró que la Fiscalía Especial Contra la impunidad (FECI), no presentó los indicios suficientes para procesar penalmente al sindicado, por lo que fue favorecido con la falta de mérito.
Dentro de este expediente judicial, el Ministerio Público buscaba investigar a Maldonado por el nombramiento de Rocael Herrera Navas como titular de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) en el año 2021.
La FECI lo señalaba de no haber seguido los procedimientos establecidos para el nombramiento de esta persona en el puesto.
El exministro evitó pronunciarse ante los medios de comunicación con respecto a los señalamientos en su contra. En enero de este año, tras salir de una audiencia relacionada con este expediente, los periodistas lo cuestionaron sobre el motivo de su comparecencia; sin embargo, se limitó a indicar que la base de este asunto era una situación laboral.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*