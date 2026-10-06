 Discusión termina en tragedia en Baja Verapaz
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Discusión entre familiares deja un muerto y un capturado en Baja Verapaz

El detenido es señalado de dispararle a su tío.

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. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad capturaron este martes, 6 de octubre, a un individuo señalado de ser el presunto responsable de cometer un ataque armado en el que le falleció su tío. El operativo se llevó a cabo en el barrio La Cruz, Purulhá, departamento de Baja Verapaz.

Los agentes de la Comisaría 52 de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron al sospechoso, de 20 años, quien presuntamente agredió con un arma de fuego a su familiar, de 37 años.

El afectado resultó gravemente herido y, aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, se confirmó su fallecimiento al momento de ingresar.

Ataque durante discusión

Según las primeras investigaciones, el presunto agresor y la víctima habrían sostenido una discusión mientras se encontraban bajo efectos del alcohol. Fue en medio de ese desacuerdo que el sindicado activó el arma de fuego e impactó con los proyectiles a su tío.

La PNC dio a conocer que el sospechoso intentó escapar; sin embargo, fue interceptado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para resolver su situación legal.

Al momento de la detención se le incautó una pistola calibre 9 mm que presuntamente habría utilizado en el hecho y que portaba de manera ilegal. La misma también fue entregada para ser incluida dentro de la investigación.

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Guardia es capturado tras presuntamente herir de bala a compañero de trabajo

Las autoridades confirmaron el pasado 30 de julio la captura de un guardia de seguridad privada señalado de ser el presunto responsable de herir de bala a un compañero de trabajo. El hecho se registró en el interior de una plaza comercial ubicada en el kilómetro 7.5 de la ruta al Atlántico.

De acuerdo con la investigación preliminar, presuntamente ambos involucrados prestaban servicios de seguridad en el lugar; sin embargo, cuando ocurrió el incidente el afectado se encontraba de descanso, mientras que el ahora detenido estaba en funciones.

"Ambos se saludaron y fue en ese momento que el arma de fuego que portaba el guardia de seguridad se accionó, impactando al compañero en la pierna derecha", detalló la Policía Nacional Civil (PNC) en el reporte emitido sobre este caso.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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