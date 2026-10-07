 Tráiler empotrado causa congestionamiento en Villa Lobos
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Fuerte congestionamiento por tráiler empotrado en bajada de Villa Lobos

Hay más de 10 separadores viales que deben ser reubicados en la zona.

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., PMT de Villa Nueva
. / FOTO: PMT de Villa Nueva
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Serias complicaciones para la circulación vehicular se registran este miércoles, 7 de octubre, como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada en la bajada de Villa Lobos, Villa Nueva, Guatemala, el cual involucra a un tráiler.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, Guatemala, dio a conocer que, por causas no establecidas, el conductor del vehículo de transporte pesado perdió el control del volante y la unidad quedó empotrada en el referido sector.

El tráiler accidentado impactó contra aproximadamente 10 separadores viales, los cuales resultaron afectados al ser arrastrados y dañados. En ese sentido, las autoridades explicaron que las estructuras deben ser reubicadas.

Dalia Santos, vocera de la institución, explicó que debido a este incidente se observa fuerte congestionamiento en el sector. La fila de vehículos hacia la Ciudad de Guatemala llega hasta el kilómetro 18 de la  ruta CA-9 y hacia el sur también reportan complicaciones.

"Los agentes han trabajado desde la madrugada con el fin de poder liberar el paso, pero son más de 10 separadores viales los que hay que reubicar y esto requiere cierto tiempo y movilización por parte de las grúas. Recomendamos precaución. Tome en cuenta la situación que se registra en este sector. Además, el asfalto continúa mojado", dijo la funcionaria.

Más obstáculos

La PMT también reportó esta mañana la presencia de dos tráileres con desperfectos mecánicos en la subida de Villa Lobos, lo cual está generando acumulación vehicular en el tramo. La institución trabaja, para movilizarlos de la vía pública.

Por aparte, anoche se informó que un vehículo quedó volcado en la 4ª calle y 3ª avenida de la zona 1 de Villa Nueva. Al lugar fueron movilizadas unidades de emergencia y personal de la PMT. El tránsito se mantuvo lento en el sector, pues estaba cerrado parcialmente el paso vehicular.

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