 SAT establece nueva Gerencia de Comunicación Institucional
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SAT crea la Gerencia de Comunicación Institucional

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) aprobó reformas a su reglamento interno para fortalecer la comunicación institucional.

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La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) anunció la creación de la Gerencia de Comunicación Institucional. La institución argumentó que era necesario reforzar su estrategia de información al contribuyente y por ello se estableció esta unidad que cumplirá con funciones específicas.

El Acuerdo de Directorio Número 15-2026, mediante el cual reforma el Acuerdo de Directorio 007-2007, Reglamento Interno de la institución, fue publicado este jueves 8 de octubre en el Diario de Centro América. En el mismo se exponen las razones consideradas para establecer la nueva gerencia, las labores que tendrá a su cargo y otras disposiciones.

La publicación detalla que se trata de una dependencia que tendrá a su cargo planificar, organizar, coordinar y ejecutar las acciones de información y divulgación de la SAT, tanto a nivel interno como externo.

Agrega que la nueva gerencia también deberá coordinar acciones de comunicación con las distintas dependencias de la SAT, emitir documentos relacionados con la identidad institucional y desarrollar estrategias para fortalecer la comunicación con contribuyentes, grupos objetivos y público en general.

Nuevas funciones

Entre las atribuciones asignadas a la Gerencia de Comunicación Institucional se encuentran el diseño de estrategias de comunicación, la planificación y ejecución de campañas informativas, el monitoreo y análisis de la cobertura mediática y de la opinión pública, así como la coordinación de materiales gráficos y audiovisuales.

También tendrá responsabilidades en materia de relaciones con medios de comunicación, atención de protocolos y eventos institucionales, divulgación de información y acompañamiento en la elaboración de estrategias de comunicación para el manejo de crisis.

La normativa establece además que deberá coordinar acciones relacionadas con la logística y atención de protocolos en eventos institucionales y atender los requerimientos de los distintos órganos y dependencias de la SAT respecto del diseño y elaboración de materiales informativos.

Reorganización de dependencias

El acuerdo también modifica disposiciones relacionadas con las Intendencias, Gerencias, Secretaría General y Asesoría del Superintendente, así como la clasificación de los departamentos y divisiones dentro de la institución.

La SAT señala que los cambios responden, entre otros aspectos, a la necesidad de adecuar su estructura organizativa a las nuevas dinámicas de información y comunicación, particularmente ante el crecimiento de los canales digitales.

* Con información del periodista Edgar Quiñónez, Emisoras Unidas 89.7

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