SAT establece nueva Gerencia de Comunicación Institucional

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) anunció la creación de la Gerencia de Comunicación Institucional. La institución argumentó que era necesario reforzar su estrategia de información al contribuyente y por ello se estableció esta unidad que cumplirá con funciones específicas.
El Acuerdo de Directorio Número 15-2026, mediante el cual reforma el Acuerdo de Directorio 007-2007, Reglamento Interno de la institución, fue publicado este jueves 8 de octubre en el Diario de Centro América. En el mismo se exponen las razones consideradas para establecer la nueva gerencia, las labores que tendrá a su cargo y otras disposiciones.
La publicación detalla que se trata de una dependencia que tendrá a su cargo planificar, organizar, coordinar y ejecutar las acciones de información y divulgación de la SAT, tanto a nivel interno como externo.
Agrega que la nueva gerencia también deberá coordinar acciones de comunicación con las distintas dependencias de la SAT, emitir documentos relacionados con la identidad institucional y desarrollar estrategias para fortalecer la comunicación con contribuyentes, grupos objetivos y público en general.
Nuevas funciones
Entre las atribuciones asignadas a la Gerencia de Comunicación Institucional se encuentran el diseño de estrategias de comunicación, la planificación y ejecución de campañas informativas, el monitoreo y análisis de la cobertura mediática y de la opinión pública, así como la coordinación de materiales gráficos y audiovisuales.
También tendrá responsabilidades en materia de relaciones con medios de comunicación, atención de protocolos y eventos institucionales, divulgación de información y acompañamiento en la elaboración de estrategias de comunicación para el manejo de crisis.
La normativa establece además que deberá coordinar acciones relacionadas con la logística y atención de protocolos en eventos institucionales y atender los requerimientos de los distintos órganos y dependencias de la SAT respecto del diseño y elaboración de materiales informativos.
Reorganización de dependencias
El acuerdo también modifica disposiciones relacionadas con las Intendencias, Gerencias, Secretaría General y Asesoría del Superintendente, así como la clasificación de los departamentos y divisiones dentro de la institución.
La SAT señala que los cambios responden, entre otros aspectos, a la necesidad de adecuar su estructura organizativa a las nuevas dinámicas de información y comunicación, particularmente ante el crecimiento de los canales digitales.
* Con información del periodista Edgar Quiñónez, Emisoras Unidas 89.7