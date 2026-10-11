Capturadas al ingresar marihuana para sus hijos en Gaviotas

En la entrada al centro correccional para menores en conflicto con la Ley Penal Las Gaviotas fueron sorprendidas dos mujeres que intentaban ingresar marihuana para sus hijos, reportó la Policía Nacional Civil (PNC) este domingo, 11 de octubre de 2026.
Las fuerzas de seguridad indicaron que los estupefacientes tenían como destino el interior de la correccional y eran para dos internos de 13 y 16 años, respectivamente. Según las investigaciones, ambos privados de libertad pertenecerían a la Mara Salvatrucha, precisaron.
La PNC indicó que los menores de edad que recibirían la marihuana tienen una sentencia penal de cuatro años por el delito de asesinato. El hallazgo se hizo efectivo en el penal también identificado como el Centro Especializado de Reinserción CER1, ubicado en la colonia Pamplona, de la zona 13 capitalina.
Las PNC identificó a las detenidas como Zulmy Judith Méndez Díaz, de 32 años, y Sandra Patricia Barillas del Cid, de 31. La marihuana fue encontrada en poder de las detenidas, durante las revisiones de rutina.
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La marihuana estaba oculta en dos encomiendas
La PNC precisó que la droga fue encontrada por monitoras de la Secretaría de Bienestar Social, quienes localizaron un total de 12 envoltorios con marihuana. Los estupefacientes estaban ocultos en una almohada para cuello y en una cola para sujetar el cabello.
Tras el hallazgo, las autoridades del centro correccional Las Gaviotas coordinaron el apoyo de varios policías de la comisaría 13, para la consignación de las dos mujeres y el decomiso de las drogas halladas.
La PNC reiteró que ambas mujeres se dirigían a visitar a sus hijos, de 13 y 16 años, respectivamente, quienes pertenecen a la Mara Salvatrucha y cumplen una sentencia de cuatro años por asesinato.
Según la PNC, las mujeres justificaron que llevaban la droga a sus hijos para ayudarlos a sobrellevar el encierro. Ambas detenidas fueron custodiadas y conducidas hacia un juzgado de turno en la Torre de Tribunales, según las fotografías y videos compartidas por la PNC.