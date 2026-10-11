Video: Supuesta resurrección causa revuelo en Sacapulas

El caso de una joven que supuestamente fue parte de una resurrección en medio de su velorio se hizo tendencia este fin de semana en las redes sociales, en un caso que causa revuelo en el municipio de Sacapulas, departamento del Quiché. Este domingo, 11 de octubre de 2026, la familia rompió el silencio y dio declaraciones a un canal de televisión local afirmando que vivieron un milagro.
Las imágenes de la joven saliendo de un ataúd de color café se hicieron tendencia desde el pasado sábado. Un video muestra como varias personas se acercan a la caja de madera con interior blanco para asistir a la mujer.
La joven que supuestamente resucitó aparece sentada sobre la caja mortuoria al momento en que empieza la grabación del material compartido por varios comunicadores de la región. Según los reportes, este caso ocurrió en la aldea El Jocote, del referido municipio.
Familiares y miembros de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de la localidad vivieron la aparente resurrección y aseguraron que lo que ocurrió en ese lugar fue un milagro. Asimismo, relataron que la mujer que supuestamente había fallecido es hija del pastor Abraham Ixcotoyac Tojin.
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Padre y madre relatan caso de la supuesta resurrección
Medios locales afirmaron que este suceso tuvo lugar en la casa de la familia Ixcotoyac Ríos, lugar en donde un medio televisivo de Sacapulas entrevistó a los padres, quienes dieron detalles de la supuesta resurrección.
El pastor evangélico, Abraham Ixcotoyac Tojin, narró que su hija se enfermó durante la madrugada del pasado sábado, por lo que él decidió salir con ella hacia la emergencia de un centro asistencial. Sin embargo, en el camino el entrevistado notó que la joven dejó de respirar y se quedó si pulsos, por lo que él consideró que había fallecido.
El religioso fue honesto al asegurar que no le dio tiempo de llegar al hospital, por lo que la mujer no ingresó a ningún centro asistencial. Ixcotoyac narró que su hija aparentemente murió adelante del municipio de San Pedro.
Lo que hice fue llegar al departamento y buscar como la trasladarla, pero en un cajón", narró el padre de la menor que aparentemente resucitó.
Según el relato del padre, cuando él regresó a la casa ya varios familiares y el alcalde auxiliar estaban esperándolos para el velorio, a eso de las 14:30 horas.
Más adelante, él afirma que solo escuchó los murmullos de la gente y cuando se acercó se dio cuenta de lo que había ocurrido y observó como los asistentes al velorio levantaron a la joven y la ayudaron a reincorporarse.
Abraham aseguró que al conocer que su hija había sido parte de una supuesta resurrección reaccionó con alegría y con clamor hacia Dios para agradecerle por lo que experimentó.
Madre relata su supuesta experiencia
Lesvia Ríos, madre de la menor, aseguró que al ver que su hija entraba dentro de un ataúd no perdió la esperanza y sentía que estaba viva y no estaba muerta.
Cuando yo estaba llorando encima de su caja, abrimos la puerta de la ventana y vimos que ella se estaba despertando; de un solo se despertó", narró Ríos.