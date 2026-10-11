 Celebran la 37 Carrera Internacional de la Luz y El Sonido
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Celebran la 37 Carrera Internacional de la Luz y el Sonido

Más de 2 mil personas se reunieron en la Avenida la Reforma y 12 Calle de la zona 9 para participar en el evento de 5K y 10K.

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Al menos 2 mil personas se reunieron en la Avenida la Reforma y 12 calle zona 9., Alex Meoño
Al menos 2 mil personas se reunieron en la Avenida la Reforma y 12 calle zona 9. / FOTO: Alex Meoño
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Personas con discapacidad y sin ella participan en la 37 edición de la Carrera Internacional de la Luz y El Sonido en la Avenida La Reforma este domingo, 11 de octubre de 2026, informó el coordinador de deportes del Comité Pro Ciegos y Sordos, Jorge Mario Cifuentes.

Los participantes se reunieron en la Avenida La Reforma y 12 calle de la zona 9, donde instalaron el punto de salida y la meta para la competencia que este año se desarrolla en las categorías de 5 kilómetros y 10 kilómetros respectivamente.

Cifuentes celebró la continuidad de la Carrera Internacional de la Luz y El Sonido en Guatemala, por 37 años consecutivos, destacando que esta es una competencia inclusiva con personas que tienen discapacidad y otras que no. El organizador aseguró que esta es una justa deportiva que es para todas y para todos, incluyendo niñas y niños de distintos centros educativos de la capital y de los departamentos.

El entrevistado añadió que a la actividad también acuden familiares y amigos de las personas discapacitadas que participan. Asimismo, expresó "una satisfacción grande", al saber que la Carrera Internacional del Sonido llega a un año más de realizarse.

Miles de participantes en la Carrera de la Luz y El Sonido

La presidenta del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, doctora Marielos de Rueda, informó que en la actividad participan más de 2 mil personas.

Casi 2 mil personas corriendo y demostrando que la discapacidad no significa incapacidad",

Marielos de la Rueda, presidenta del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.  

De la Rueda destacó que en el evento también participan adultos mayores que trotan y corren, sin olvidar a quienes llegan al evento acompañados de sus mascotas, por lo que la actividad se convierte en una fiesta inclusiva deportiva para todos los guatemaltecos.

La competencia deportiva arrancó un poco después de las 7:30 horas, y el banderazo de salida se dividió en diferentes categorías.

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