 Piloto de autobús detenido tras choque en calzada San Juan
Nacionales

Piloto de autobús es detenido tras choque en la calzada San Juan

Tras haber asegurado que había sido víctima de un ataque armado, la PNC lo detuvo por conducir en estado de ebriedad.

Compartir:
El percance ocurrió durante la mañana de este sábado. , Bomberos Municipales.
El percance ocurrió durante la mañana de este sábado. / FOTO: Bomberos Municipales.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El conductor de autobús que protagonizó un accidente de tránsito a causa de un supuesto ataque armado en la calzada San Juan y 10a. avenida de la zona 7 capitalina fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) después de los procedimientos en el escenario del percance.

El chofer capturado había relatado a los rescatistas que había sido blanco de un ataque armado con arma blanca. Sin embargo, minutos después, la PNC reportó la detención, resaltando que al piloto no le importó llevar pasajeros para manejar en esa situación.

Las fuerzas de seguridad destacaron que, según sus procedimientos, el piloto que estrelló el autobús en la calzada San Juan estaba "ebrio". "Piloto de autobús consignado tras chocar contra poste en la calzada San Juan", subrayaron las autoridades.

La PNC identificó al conductor detenido únicamente como Jorge, de 32 años, quien fue apresado luego de protagonizar un accidente en la 9ª. avenida "B" y calzada San Juan, de la colonia Quinta Samayoa, en la zona 7 capitalina.

Ser piloto de un autobús cargado de pasajeros no le impidió manejar en estado de ebriedad", destacó la PNC.

Según la PNC, él perdió el control del autobús colectivo con placas comerciales 131 BPG, se montó sobre el arriate central y chocó contra un poste del alumbrado público.

En otras noticias: Retiran cámaras de videovigilancia en Santa Catarina Pinula

Retiran cámaras de videovigilancia en Santa Catarina Pinula

Autoridades locales y de la PNC trabajan en varias calles del municipio para retirar las cámaras supuestamente ilegales.

Chofer de autobús dio positivo a alcoholemia

La PNC aseguró que ellos sí trasladaron al conductor hacia la emergencia del Hospital Roosevelt con custodia policial, y al hacerse una prueba de alcoholemia el resultado fue positivo.

Fue necesaria la movilización de unidades de bomberos, quienes lo atendieron y con golpes leves fue llevado a la emergencia del Hospital Roosevelt con la custodia policial respectiva", indicó la PNC.

"Pese a que el autobús iba cargado de pasajeros, ninguno de estos resultó con lesiones", destacaron las autoridades.

La unidad de transporte fue trasladada hacia un predio judicial, mientras se establecen las responsabilidades contra el conductor y los daños contra la propiedad municipal, aseguraron las autoridades.

"La PNC mantiene operativos y presencia policial en la calzada San Juan para contribuir a la seguridad de los usuarios del transporte colectivo y prevenir hechos que pongan en riesgo la vida de la población". finalizaron.

Foto embed
El conductor detenido por la PNC. - PNC de Guatemala.

En Portada

Fenómenos meteorológicos causan ambiente cálido, húmedo e inestablet
Nacionales

Fenómenos meteorológicos causan ambiente cálido, húmedo e inestable

01:02 PM, Oct 10
Ataque armado deja piloto de autobús extraurbano heridot
Nacionales

Ataque armado deja piloto de autobús extraurbano herido

08:34 AM, Oct 10
Tiroteo en una vivienda de Pensilvania deja nueve muertos, incluidos dos niñost
Internacionales

Tiroteo en una vivienda de Pensilvania deja nueve muertos, incluidos dos niños

11:59 AM, Oct 10
¡Quedó dentro de las mejores! Ximena Carrillo brilla en el Miss Grand Internationalt
Farándula

¡Quedó dentro de las mejores! Ximena Carrillo brilla en el Miss Grand International

10:38 AM, Oct 10
Mourinho cancela la conferencia de prensa tras el Real Madrid-Villarrealt
Deportes

Mourinho cancela la conferencia de prensa tras el Real Madrid-Villarreal

03:44 PM, Oct 10

Temas

GuatemalaFútbolLiga de Naciones#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaPNCLiga NacionalEE.UU.Violenciaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar