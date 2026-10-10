Piloto de autobús detenido tras choque en calzada San Juan

El conductor de autobús que protagonizó un accidente de tránsito a causa de un supuesto ataque armado en la calzada San Juan y 10a. avenida de la zona 7 capitalina fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) después de los procedimientos en el escenario del percance.
El chofer capturado había relatado a los rescatistas que había sido blanco de un ataque armado con arma blanca. Sin embargo, minutos después, la PNC reportó la detención, resaltando que al piloto no le importó llevar pasajeros para manejar en esa situación.
Las fuerzas de seguridad destacaron que, según sus procedimientos, el piloto que estrelló el autobús en la calzada San Juan estaba "ebrio". "Piloto de autobús consignado tras chocar contra poste en la calzada San Juan", subrayaron las autoridades.
La PNC identificó al conductor detenido únicamente como Jorge, de 32 años, quien fue apresado luego de protagonizar un accidente en la 9ª. avenida "B" y calzada San Juan, de la colonia Quinta Samayoa, en la zona 7 capitalina.
Ser piloto de un autobús cargado de pasajeros no le impidió manejar en estado de ebriedad", destacó la PNC.
Según la PNC, él perdió el control del autobús colectivo con placas comerciales 131 BPG, se montó sobre el arriate central y chocó contra un poste del alumbrado público.
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Chofer de autobús dio positivo a alcoholemia
La PNC aseguró que ellos sí trasladaron al conductor hacia la emergencia del Hospital Roosevelt con custodia policial, y al hacerse una prueba de alcoholemia el resultado fue positivo.
Fue necesaria la movilización de unidades de bomberos, quienes lo atendieron y con golpes leves fue llevado a la emergencia del Hospital Roosevelt con la custodia policial respectiva", indicó la PNC.
"Pese a que el autobús iba cargado de pasajeros, ninguno de estos resultó con lesiones", destacaron las autoridades.
La unidad de transporte fue trasladada hacia un predio judicial, mientras se establecen las responsabilidades contra el conductor y los daños contra la propiedad municipal, aseguraron las autoridades.
"La PNC mantiene operativos y presencia policial en la calzada San Juan para contribuir a la seguridad de los usuarios del transporte colectivo y prevenir hechos que pongan en riesgo la vida de la población". finalizaron.