Retiran cámaras de videovigilancia en Santa Catarina Pinula

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Policía Municipal trabajaron durante la mañana de este sábado, 10 de octubre de 2026, en varias calles y avenidas de Santa Catarina Pinula para ejecutar procedimientos de desinstalación de cámaras de videovigilancia supuestamente instaladas de manera ilegal.
La PNC aseguró que en las acciones participaron policías municipales de la localidad y diversas unidades especialistas. Especificaron que las acciones están a cargo de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).
En su reporte, los policías no descartaron que las cámaras de videovigilancia retiradas sean utilizadas por estructuras criminales en distintos sectores del municipio.
En imágenes se pudo constatar que los agentes policiales utilizaron escaleras de aluminio para llegar hasta la parte alta de los postes y realizar el retiro de las cámaras. Asimismo, se evidenció que las cámaras habían sido colocadas en varias calles del casco urbano del municipio.
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Cámaras posiblemente usadas por el crimen organizado
La PNC no descartó que estas cámaras retiradas de las calles de Santa Catarina Pinula sean, posiblemente, utilizadas para que estructuras criminales vigilen el movimiento de vecinos y autoridades en el área.
Por el momento no se reporta capturas en el lugar. El procedimiento está en curso y se desconoce la cantidad de aparatos desinstalados de los postes de alumbrado público.
Los uniformados utilizaron varias herramientas para el retiro de los aparatos, la mayoría de los mismos eran de color blanco.