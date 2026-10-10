Localizan 2 fallecidos por accidente de helicóptero Atitlán

Luego del hallazgo de un helicóptero que se accidentó en el lago de Atitlán el pasado jueves, 8 de octubre de 2026, Bomberos Voluntarios confirmaron el hallazgo de dos personas que se habían reportado como desaparecidas, tratándose del piloto y copiloto. El reporte de los rescatistas añade que ambos fallecieron y sus cuerpos fueron recuperados por hombres rana, de la sección de rescate y salvamento acuático.
Los cuerpos de rescate reportaron que la aeronave siniestrada fue encontrada durante la tarde y noche del pasado viernes. Posteriormente, informaron del hallazgo de las otras dos personas que permanecían desaparecidas por la tragedia.
Bajo las operaciones y el mando del Mayor, Juan Díaz Muñoz, los rescatistas reportaron haber encontrado a las dos víctimas mortales, quienes se encontraban desaparecidas desde el día del accidente del helicóptero en aguas del Lago de Atitlán.
El citado cuerpo de rescate confirmó que hallazgo del helicóptero se registró en aguas del lago de Atitlán, playa pública de Panajachel en Sololá. Asimismo, narraron que el vehículo aéreo se encontraba sumergido en las aguas de la referida cuenca.
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Utilizan tecnología en búsqueda de víctimas del helicóptero
Los cuerpos de rescate compartieron imágenes en las que mostraron que para ejecutar el hallazgo utilizaron varios aparatos, como un dron acuático que se sumergió para encontrar la aeronave que se accidentó.
Según el reporte de los Bomberos Voluntarios, se logró encontrar una parte de la aeronave, donde se encontraban las dos personas que permanecían desaparecidas. Los rescatistas aseguraron que el procedimiento de ubicación fue ejecutado por buceadores certificados de esa entidad de rescate.
Tras la localización, los rescatistas realizaron la extracción y recuperación de los cuerpos, llevándolos hacía la superficie, donde fueron cubiertos por mantas y colocados sobre un nylon de plástico para luego ser entregados a las autoridades correspondientes.