Inicia montaje de puente modular Güijo en ruta al Atlántico

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) confirmó este viernes, 9 de octubre, que comenzó el montaje del puente modular Güijo, en el kilómetro 111 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en jurisdicción del municipio de Usumatlán, Zacapa.
La cartera detalló que los equipos técnicos avanzan con la fase de preparación y ensamble de las estructuras metálicas que permitirán restablecer una de las conexiones viales clave para el oriente del país.
El colapso del puente que funcionaba en ese lugar ocurrió el pasado 22 de agosto tras un aparatoso accidente de tránsito en el que jubo personas fallecidas. Actualmente, el paso vehicular está habilitado, pero sobre un badén construido a un costado.
Ante esta situación, el CIV instalará la infraestructura modular, una obra que está a cargo de la Dirección General de Caminos (DGC) y busca solucionar los daños en infraestructura y ofrecer una respuesta efectiva a los usuarios frecuentes de esta importante carretera.
Trabajos para instalar el puente
Este nuevo puente contará con 39.65 metros de longitud y 7.35 metros de ancho. Su diseño incluye una configuración de triple doble refuerzo II, usando piezas metálicas reforzadas para garantizar máxima resistencia y estabilidad estructural.
El CIV explicó que, entre los avances destacados, se completó el ensamble de seis tramos de la llamada "nariz de lanzamiento", una extensión metálica provisional posicionada al frente del puente que facilita el movimiento de la estructura hasta alcanzar el otro extremo durante la instalación.
Durante el desarrollo de estos trabajos, el paso temporal habilitado en la zona sigue operativo, permitiendo que la circulación vehicular no se detenga mientras avanzan las labores del proyecto.
* Con información del Gobierno de Guatemala.