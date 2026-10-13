 Jenny Alvarado toma posesión de la presidencia del OJ y CSJ
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Jenny Alvarado toma posesión de la presidencia del OJ y CSJ

La magistrada presidenta, reiteró la necesidad de reducir la mora judicial y ampliar la presencia del Organismo Judicial en el país.

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enny Alvarado Tení asumió la presidencia del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Foto Omar Solís
enny Alvarado Tení asumió la presidencia del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) / FOTO: Foto Omar Solís
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La magistrada Jenny Alvarado Tení asumió la presidencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2026-2027 en Sesión Solemne de Toma de Posesión celebrada en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, la noche del martes 13 de octubre.

"Creemos firmemente en la independencia judicial, creemos que los sujetos procesales que intervienen en un caso tiene los medios de impugnación", manifestó la presidenta del OJ, tras asumir el cargo. 

Agregó que se deben más que cambios se deben realizar mejoras, ya que hay un trabajo avanzado, "Hay que fortalecer la gestión judicial, para reducir la mora judicial", indicó.

Alvarado agregó que urge un mejor acercamiento con la población, "Y eso lo vamos a tener, con la creación de más órganos jurisdiccionales, salas de apelaciones, también porque recordemos que debemos de tener presencia como Organismo Judicial en toda la República de Guatemala para que el acceso a la justicia sea una realidad", indicó.

La nueva presidenta del Organismo Judicial también se refirió a la cantidad de jueces que se tienen en el país y la cantidad que debería alcanzarse para garantizar un acceso a la población en general.

"Tenemos estándares internacionales que dicen que son 18 jueces por cada 100 mil habitantes y hoy tenemos ocho jueces (por esa cantidad poblacional). Entonces esperamos mayor cobertura, mayor creación de órganos jurisdiccionales", indicó. 

Alvarado sucede en el cargo a Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, tras ser electa con el respaldo unánime de los 13 magistrados de la CSJ, el pasado 30 de septiembre.

Alvarado Tení ta,boçem prestó juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República ante el pleno del Congreso, durante la 51.ª sesión ordinaria adicional.

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