PNC se enfrenta a criminales en la colonia Roosevelt

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se enfrentaron la noche del martes 13 de octubre a un grupo de criminales que había secuestrado al conductor de un transporte por aplicación en la colonia Roosevelt, zona 11 de la capital.
El conductor relató que le solicitaron un viaje con dirección a un centro comercial de la zona 11; sin embargo, en el camino le pidieron desviarse y más adelante uno de ellos pidió que se detuviera para pasarse adelante, por un problema en la pierna.
"A lo lejos, logré ver una patrulla y empiezo a meterle pie al acelerador, cuando ellos empezaron a decirme que parara, yo no hice caso y atravesé el carro a la patrulla", relató el conductor quien bajo del vehículo para pedir auxilio a la Policía.
El conductor de aplicación también relató que cuando ignoró a los delincuentes, amenazaron con dispararle en el momento.
Tras abandonar su vehículo, el conductor fue auxiliado por los Policías quienes emprendieron la persecución de los criminales que huyeron con el vehículo.
Finalmente los agentes dieron alcance a los criminales quienes comenzaron a disparar, lo que originó un enfrentamiento, en el lugar murió uno de los criminales y otro fue detenido y consignado a la Torre de Tribunales.
El detenido fue identificado como Esteban Escobar González, de 23 años, mientras que el delincuente fallecido fue identificado por familiares como Joan Aníbal Alexander Gálvez Archila, de 18.