 VIDEO. Captan violento asalto en joyería de la zona 1
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VIDEO. Captan violento asalto en joyería de la zona 1

Los criminales con el rostro cubierto vandalizaron una joyería y sustrajeron alhajas ante la mirada de varias personas en el Centro Histórico.

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Los delincuentes se cubrian el rostro con mascarillas. , Captura de pantalla
Los delincuentes se cubrian el rostro con mascarillas. / FOTO: Captura de pantalla
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A través de redes sociales fue difundido un video que evidenció un violento asalto a una joyería en la 9na. calle, entre 6ta. y 7ma. avenida de la zona 1 de la capital de Guatemala. 

En las imágenes captadas desde un autobús, se ve a tres hombres armados y con el rostro cubierto vandalizando el comercio para hurtar joyería.

El suceso fue captado por una persona que se encontraba cerca del comercio, tras cometer el asalto, los maleantes posteriormente huyeron cada uno con una mochila, ante la mirada de varias personas.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que el suceso divulgado en redes sociales ocurrió este martes 13 de octubre, y junto a personal del Ministerio Público (MP) trabajan en el establecimiento para identificar a los maleantes.

La Policía informó que solicitarán el acceso a cámaras de vigilancia para identificar a los criminales. 

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