 Dos nicaragüenses son capturados por presunta extorsión en Villa Canales
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Dos nicaragüenses son capturados por presunta extorsión en Villa Canales

Bajo amenazas, exigían Q2 mil 500 a la víctima.

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Los supuestos extorsionistas detenidos fueron trasladados a la Torre de Tribunales. , PNC
Los supuestos extorsionistas detenidos fueron trasladados a la Torre de Tribunales. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad en Guatemala capturaron en horas de la noche del pasado martes, 13 de octubre, a dos presuntos pandilleros del Barrio 18, ambos de nacionalidad nicaragüense, que estarían implicados en hechos delictivos, incluido el cobro de extorsiones.

El operativo estuvo a cargo de investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC) y se llevó a cabo en la aldea Chichimecas, Villa Canales, Guatemala.

Según la información compartida por la institución, las acciones se implementaron en seguimiento de una investigación relacionada con el cobro de extorsión a una mujer, a quien bajo amenazas los desconocidos le exigían un pago de Q2 mil 500.

Las diligencias permitieron detener a alias "Pelocha", de 20 años; y a alias "Nica", de 30, originarios de Nicaragua, quienes fueron sorprendidos cuando recogían el paquete que simulaba contener el dinero exigido.

Los sindicados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes junto con el supuesto efectivo, tres teléfonos celulares y la motocicleta que les fueron decomisados, con el objetivo de que se pueda dilucidar su situación legal.

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