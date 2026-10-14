Dos nicaragüenses son capturados por presunta extorsión en Villa Canales

Las fuerzas de seguridad en Guatemala capturaron en horas de la noche del pasado martes, 13 de octubre, a dos presuntos pandilleros del Barrio 18, ambos de nacionalidad nicaragüense, que estarían implicados en hechos delictivos, incluido el cobro de extorsiones.
El operativo estuvo a cargo de investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC) y se llevó a cabo en la aldea Chichimecas, Villa Canales, Guatemala.
Según la información compartida por la institución, las acciones se implementaron en seguimiento de una investigación relacionada con el cobro de extorsión a una mujer, a quien bajo amenazas los desconocidos le exigían un pago de Q2 mil 500.
Las diligencias permitieron detener a alias "Pelocha", de 20 años; y a alias "Nica", de 30, originarios de Nicaragua, quienes fueron sorprendidos cuando recogían el paquete que simulaba contener el dinero exigido.
Los sindicados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes junto con el supuesto efectivo, tres teléfonos celulares y la motocicleta que les fueron decomisados, con el objetivo de que se pueda dilucidar su situación legal.