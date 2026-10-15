 Grupo Emisoras Unidas celebra su 62 aniversario
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Grupo Emisoras Unidas celebra 62 años de compromiso con la verdad y la audiencia guatemalteca

El fundador de Grupo Emisoras Unidas, Edgar Archila Marroquín, e integrantes de la junta directiva agradecieron a la audiencia por su acompañamiento durante las más de seis décadas de servicio.

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Junta directiva de Emisoras Unidas en la celebración del 62 aniversario del Grupo el jueves 15 de octubre de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Junta directiva de Emisoras Unidas en la celebración del 62 aniversario del Grupo el jueves 15 de octubre de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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Grupo Emisoras Unidas celebró su 62 aniversario este 15 de octubre, reafirmando su compromiso con la inmediatez, la verdad y la cercanía con la audiencia. Durante una transmisión especial del programa A Primera Hora, integrantes de la familia fundadora y el equipo directivo compartieron sus impresiones sobre la trayectoria de la radio y el impacto en la sociedad guatemalteca.

Edgar Archila Marroquín, presidente, enfatizó que el verdadero motivo de la celebración es el servicio prestado a millones de guatemaltecos a lo largo de seis décadas. Subrayó la importancia del trabajo en equipo y el espíritu de servir, no solo desde una perspectiva de mercado, sino como una oportunidad genuina de contribuir.

"Siempre del lado de nuestro auditorio, siempre con la verdad y conductores transparentes, siempre con un equipo humano que da gusto trabajar con él; eso es lo que siento, una alegría de servir durante 62 años", indicó.

Marie Belle Archila, gerente general, resaltó el legado emprendedor de su padre, fundador de la emisora, y reconoció el valor del equipo humano que conforma la radio. Expresó orgullo por el presente de la radio, construida por talentos que llevan los programas a la audiencia, y destacó la relevancia del área noticiosa y deportiva como columnas vertebrales de Emisoras Unidas. "El equipo humano es lo más importante; no solo son los equipos, es toda la gente que colabora", afirmó.

En el contexto actual de transformación digital, Marisol Archila, directora del Consejo Administrativo, mencionó el papel clave de la confianza en la era del algoritmo y lo digital. Apuntó que Emisoras Unidas sigue comprometida con decir siempre la verdad y que las recientes encuestas posicionan a la emisora como la número uno en el país, con los mejores equipos en lo deportivo, digital y técnico.

Edgar Archila Ruiz, vicepresidente del grupo, expresó su visión sobre la inteligencia artificial, considerándola un reto complicado. Argumentó que, si bien la inteligencia fue creada por humanos, los valores y la esencia humana no pueden ser copiados. "El mundo sin los humanos no sería mundo, y no podemos nosotros sustituir en nuestro quehacer diario para llevar nuestra información deportiva y nuestra información en general", afirmó.

"Gracias a la audiencia"

Sobre los retos hacia el futuro, los directivos coincidieron en que, aunque la inteligencia artificial y la tecnología avanzan, el valor humano, la integridad y la responsabilidad en la información no pueden ser reemplazados por máquinas. Reiteraron que el compromiso es seguir entregando contenido confiable, relevante y cercano a la audiencia.

El mensaje expresado por la junta directiva con motivo de la celebración cerró con el agradecimiento al equipo y a quienes sintonizan diariamente, recalcando que el corazón de Emisoras Unidas lo componen las personas detrás de los micrófonos y la comunidad que ha acompañado el proyecto durante 62 años.

* Escuche aquí la entrevista completa:

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