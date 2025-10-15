61 aniversario de Emisoras Unidas: Edgar Archila Marroquín

El Grupo Emisoras Unidas cumple este 15 de octubre 61 años de estar al servicio de los guatemaltecos. El primer conjunto multimedios de Centroamérica ha mantenido por estas largas décadas su objetivo de continuar informando y entreteniendo a la ciudadanía a través de la radio, siempre siendo "primera en noticias, primera en deportes".
El presidente y fundador de Emisoras Unidas recordó cómo hace 61 años se inició la construcción del grupo multimedios, con una pequeña estación departamental en la provincia de Retalhuleu, de 400 vatios de potencia, enfrentándose a un mercado donde ya habían estaciones desarrolladas.
"Ese fue nuestro inicio y gracias al equipo de esa época (se lograron avances). Nuestro mayor éxito como empresarios ha sido tener siempre un equipo humano que ha sido capaz de hacer las cosas de manera diferente, transparente, abierta y con bastante capacidad en cada uno de los miembros de nuestro equipo humano que hace la radio", expresó.
Durante una entrevista especial por el aniversario que brindó durante el programa A Primera Hora, Archila Marroquín indicó que desde que surgió esa estación han transcurrido 61 años en los que, de tener cuatro empleados, el grupo se ha extendido horizontalmente y ahora cuenta con 242 personas trabajando para la radio y otras empresas del núcleo, incluidas las de publicidad exterior.
"Me causa un entusiasmo tremendo de que éramos cuatro cuando salimos con nuestra pequeña estación, yo muy joven. Ahora estamos cumpliendo 61, pero logramos hacerlo con más entusiasmo y ganas, que capital o apoyo financiero. Paso a paso, hasta lo que hoy somos. Y seguiremos creciendo", enfatizó.
Agradece apoyo del equipo y fidelidad de oyentes
Archila Marroquín reiteró que es el equipo humano el que hace posible el avance del Grupo Emisoras Unidas, por lo que agradeció su esfuerzo a cada una de las personas que presta sus servicios en las distintas áreas.
"Yo siempre he dicho y repito siempre, y no me canso de repetir: una diferencia muy importante entre otras empresas y la nuestra es el equipo humano. Desde siempre hemos tenido la posibilidad de tener un equipo humano capaz, transparente, con muchas ganas de trabajar. Y la audiencia lo percibe y, gracias a eso, nos premia y hemos mantenido año tras año, tras año, un primer lugar de audiencia a nivel nacional, lo cual es un mérito", dijo.
"Todos los que hacen posible la programación de la radio. Es un gran equipo, el mejor equipo, dice Marco Tulio Ipuerto, y es cierto. Yo estoy muy orgulloso de ese equipo. Hoy, en nuestro aniversario, quisiera darles simbólicamente un abrazo a todos los que nos están sintonizando, en el Petén, en Huehuetenango, en Quiché, en cualquier rincón del país, donde están escuchando y retransmitiendo esto. Un abrazo para todos, queridos amigos".
Finalmente, el fundador del grupo expresó: "Gracis, Guatemala, gracias amigos oyentes .Sin ustedes, no seríamos nada".