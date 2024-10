Edgar Archila Marroquín: “Fuimos el centro de coordinación de levantar a Guatemala de los escombros”

El presidente y fundador del Grupo Emisoras Unidas, Edgar Archila Marroquín, dio a conocer cómo se dieron los inicios del primer grupo multimedios de Centroamérica, que este martes 15 de octubre cumple 60 años de funcionar. También resaltó los avances que se han tenido en este tiempo de operaciones, informando a la población en momentos históricos y sirviendo como herramienta importante ante desastres naturales y emergencias. De igual forma, reiteró su compromiso con continuar al servicio de los guatemaltecos.

Fue en 1964, con tan solo 20 años de edad, que decidió concretar el proyecto en el que se había enfocado por tanto tiempo, pero que veía lejano y cuesta arriba. Pese a las dificultades, le apostó a ese sueño con apoyo de su familia y el respaldo de un reducido grupo de amigos.

“Yo me veo como un emprendedor, pero no nos llamábamos así en esa época. Un joven con ilusiones y deseos de triunfar y hacer algo. Pero ya venía desde los 16 años trabajando como locutor en radio y eso me permitió conocer la radio. Mi ilusión era tener mi propia estación algún día, yo lo veía lejos, pero tuve la oportunidad y lo hice”, expresó.