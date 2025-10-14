 Grupo Emisoras Unidas: 61 Años de Innovación este 15 de Octubre
Nacionales

Grupo Emisoras Unidas cumple este 15 de octubre 61 años de innovación

Con 61 estaciones a nivel nacional, el conglomerado de medios con mayor presencia en el país conecta con más de 14 millones de oyentes en radio y streaming.

Emisoras Unidas, Captura de video
Emisoras Unidas / FOTO: Captura de video

El Grupo Emisoras Unidas cumple este 15 de octubre 61 años de estar al servicio de los guatemaltecos. El primer conjunto multimedios de Centroamérica ha mantenido por estas largas décadas su objetivo de continuar informando y entreteniendo a la ciudadanía a través de la radio, siempre siendo "primera en noticias, primera en deportes".

Grupo Emisoras Unidas cumple así 61 años innovando, informando, entreteniendo, contando historias y acompañando a millones de guatemaltecos con su música favorita. 

Con 61 estaciones a nivel nacional, el conglomerado de medios con mayor presencia en el país conecta con más de 14 millones de oyentes en radio y streaming y reúne a más de 10 millones de seguidores en nuestras comunidades virtuales. 

Con más de 60 años de trayectoria, Grupo Emisoras Unidas se consolida como uno de los conglomerados mediáticos más grandes de Guatemala. Fundado en 1964, el grupo inició con una pequeña estación en Retalhuleu —La Voz de la Costa Sur— y hoy cuenta con una red de 61 estaciones que cubren todo el país.

A lo largo de los años, el grupo ha diversificado su oferta y evolucionado hacia un modelo multiplataforma, combinando radio, medios digitales y publicidad exterior. Su objetivo es ofrecer contenidos informativos, musicales y de entretenimiento para audiencias de diferentes edades y regiones.

Entre sus principales marcas se encuentran Emisoras Unidas 89.7 FM, líder en noticias, opinión y deportes; Fabuestéreo 88.1 FM, enfocada en música romántica y clásicos en español; Yosi Sideral 90.1 FM, con programación musical variada; Atmósfera 96.5 FM, dirigida a un público joven amante de la música en inglés; y La Grande 99.3 FM y La Tronadora 104.1 FM, que ofrecen ritmos tropicales y populares; y Kiss FM97.7, con contenidos de rock en inglés.

Foto embed
Emisoras Unidas Digital - Captura de video

El grupo también ha fortalecido su presencia digital con la creación de la Unidad Digital Emisoras Unidas, que integra portales web, redes sociales, podcasts, transmisiones en vivo y aplicaciones móviles. Desde esta plataforma, se impulsan programas informativos en videostream como A Primera Hora y El Chapuz, así como contenidos en streaming disponibles desde el sitio oficial y apps móviles.

