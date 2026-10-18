Inacif confirma que Solórzano Foppa sufrió heridas de bala en el cráneo

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) brindó detalles de la autopsia realizada a Juan Francisco Solórzano Foppap, de 43 años, y a Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 53, asesinados en el Campo Marte el pasado sábado 17 de octubre.
El informe forense detalló que Aguilar Gamarro, murió por herida producida por proyectil de arma de fuego en el tórax, mientras que Solórzano Foppa, sufrió heridas producidas por proyectil de arma de fuego en el cráneo.
Las autoridades localizaron al menos 50 casquillos percutidos en la escena del crimen, los cuales fueron embalados para su análisis.
De acuerdo a diversas fuentes, el abogado fue abatido por varios sicarios vestidos con camisolas de futol, en el complejo deportivo, quienes posteriormente huyeron en varias motocicletas.
Solórzano Foppa, quien dirigió la Dirección de Análisis Criminal (2013-2016) del Ministerio Público y fue titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (2016-2018), cobró notoriedad por liderar la inteligencia criminal en investigaciones de alto impacto —incluidos peritajes clave en el caso 'La Línea' que forzó la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina en 2015— y por asumir en 2022 la defensa del periodista encarcelado José Rubén Zamora Marroquín.
Durante su paso por la agencia tributaria, Solórzano Foppa impulsó intervenciones judiciales e inspecciones que obligaron a importantes empresas e industrias a pagar millonarios impuestos eludidos, logrando recaudaciones históricas en el combate a la evasión y defraudación fiscal.
Con información de agencia EFE y Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*