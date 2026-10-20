 Guatemalteca muere apuñalada en Madrid
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VIDEO. Guatemalteca muere apuñalada en Madrid

La Policía Nacional investiga un posible asesinato por violencia de género, no se descarta que su expareja este involucrada.

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La mujer fue trasladada en estado crítico al Hospital "12 de Octubre", dónde murió., Captura de pantalla
La mujer fue trasladada en estado crítico al Hospital "12 de Octubre", dónde murió. / FOTO: Captura de pantalla
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Una mujer guatemalteca de 52 años murió este martes 20 de octubre, tras recibir cinco puñaladas en un portal de la urbanización en la que residía en el distrito de Carabanchel, en el sur de Madrid.

La agresión tuvo lugar poco antes de las 15:00 horas, según informó Emergencias Madrid y la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Como consecuencia de las múltiples heridas, la víctima entró en una parada cardiorrespiratoria que pudo ser revertida por sanitarios.

Posteriormente, la mujer fue trasladada en estado crítico al hospital, donde falleció.

El grupo V de Homicidios y el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica se desplazaron al lugar de los hechos para investigar este crimen, donde, por el momento, no fue localizada el arma con la que fue asesinada.

Todas las hipótesis sobre las causas del asesinato están abiertas.

La Policía Nacional investiga el posible asesinato por violencia de género, ya que no se descarta que la expareja este involucrada en el crimen.

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Vía EFE

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