Detienen a hombre por muerte de su mamá en Santa Rosa

Las fuerzas de seguridad reportaron este miércoles, 21 de octubre, la captura de un hombre señalado de ser el presunto responsable de quitarle la vida a su propia madre. El caso se registró en un sector de la aldea Joya Grande, Nueva Santa Rosa, en el departamento de Santa Rosa.
Según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), la institución recibió la denuncia correspondiente en la que se indicaba que el individuo, de 30 años de edad, había agredido a la víctima utilizando piedras para golpearla en repetidas ocasiones. La mujer, de 60 años, resultó con graves lesiones que le provocaron la muerte.
En seguimiento de los hechos, los agentes de la Comisaría 32 realizaron las diligencias correspondientes y detuvieron al sospechoso para ser presentado ante los órganos de justicia y dilucidar su situación legal.
Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.