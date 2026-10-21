 Detienen a hombre por muerte de su mamá en Santa Rosa
Nacionales

Santa Rosa: Detienen a señalado de quitarle la vida a su mamá

Según la denuncia recibida por las autoridades, el individuo la golpeó con piedras.

Compartir:
., PNC
. / FOTO: PNC
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Las fuerzas de seguridad reportaron este miércoles, 21 de octubre, la captura de un hombre señalado de ser el presunto responsable de quitarle la vida a su propia madre. El caso se registró en un sector de la aldea Joya Grande, Nueva Santa Rosa, en el departamento de Santa Rosa.

Según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), la institución recibió la denuncia correspondiente en la que se indicaba que el individuo, de 30 años de edad, había agredido a la víctima utilizando piedras para golpearla en repetidas ocasiones. La mujer, de 60 años, resultó con graves lesiones que le provocaron la muerte.

En seguimiento de los hechos, los agentes de la Comisaría 32 realizaron las diligencias correspondientes y detuvieron al sospechoso para ser presentado ante los órganos de justicia y dilucidar su situación legal.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.

En Portada

Estas son las vías alternas por trabajos en puente Periféricot
Nacionales

Estas son las vías alternas por trabajos en puente Periférico

11:12 AM, Oct 21
Conducía en zigzag y sin licencia: Piloto de bus da positivo en alcoholemia en calzada Rooseveltt
Nacionales

Conducía en zigzag y sin licencia: Piloto de bus da positivo en alcoholemia en calzada Roosevelt

07:57 AM, Oct 21
Malacateco suma de local y agrava la crisis de Comunicacionest
Deportes

Malacateco suma de local y agrava la crisis de Comunicaciones

10:53 AM, Oct 21
¿Habrá fin de semana largo en Guatemala por el asueto del 1 de noviembre de 2026?t
Nacionales

¿Habrá fin de semana largo en Guatemala por el asueto del 1 de noviembre de 2026?

08:12 AM, Oct 21
Julia Stiles reúne al elenco de 10 cosas que odio de ti en homenaje a Heath Ledgert
Farándula

Julia Stiles reúne al elenco de "10 cosas que odio de ti" en homenaje a Heath Ledger

09:57 AM, Oct 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga de NacionesViolenciaLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.JusticiaPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar