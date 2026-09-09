 PNC captura a presunto secuestrador en Santa Rosa
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PNC capturan a presunto secuestrador en Santa Rosa

Es señalado de participar en el secuestro de un hombre por quien exigían Q500 mil de rescate.

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El sospechoso fue ubicado en un sector de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa., PNC
El sospechoso fue ubicado en un sector de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad confirmaron este miércoles, 9 de septiembre, la captura de un presunto secuestrador como resultado de un operativo que llevaron a cabo en el municipio de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa.

El sospechoso fue ubicado por los investigadores del Comando Antisecuestros y de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un allanamiento realizado en coordinación con el Ministerio Público.

El personal llevó a cabo las diligencias en seguimiento de las pesquisas por un caso de secuestro ocurrido hace tres años y detuvo al individuo, de 29 años, quien tenía vigente una orden de captura emitida el 3 de septiembre por un juzgado de Santa Rosa por el delito de plagio o secuestro.

Caso con el que se le vincula

Según las investigaciones, el detenido es presunto responsable de participar en el secuestro de un hombre ocurrido en mayo de 2023, en un sector de Pueblo Nuevo Viñas.

La Policía Nacional Civil detalló que los responsables exigían Q500 mil a cambio de liberar a la víctima; sin embargo, se logró su rescate ese mismo día sin que se realizara ningún pago.

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Interceptan a presunto integrante de banda "Los Usurpadores"

El pasado 27 de agosto fue capturado un presunto integrante de una estructura criminal dedicada al secuestro conocida como "Los Usurpadores". El operativo se llevó a cabo en la aldea Fronteras, Río Dulce, municipio de Livingston, Izabal.

El sospechoso, de 24 años, tenía vigentes dos órdenes de aprehensión y fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para solventar su situación con respecto a los cargos de plagio o secuestro y hurto agravado que se le atribuyen.

Los hechos que se le atribuyen a la referida organización ocurrieron el 7 de junio de 2024, en el municipio de Dolores, Petén, cuando se perdió el rastro de la víctima. Posteriormente, los plagiarios comenzaron el proceso para buscar beneficios económicos.

Según las investigaciones, a la familia se le exigía 200 mil dólares a cambio de la liberación de esta persona.

Como parte de las diligencias, el 12 de junio de ese mismo año los investigadores realizaron allanamientos en la aldea San Antonio Sejá, Livingston, departamento de Izabal, donde lograron rescatar al secuestrado.

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