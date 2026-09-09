 Transmetro con servicio limitado por bloqueo en A. Batres
Nacionales

Transmetro opera de forma limitada por bloqueo en la calzada Aguilar Batres

Algunas estaciones fueron inhabilitadas y también se implementaron cambios en la circulación de las unidades de transporte.

Compartir:
transmetro-calzada-raul-aguilar-batres-octubre-2023.jpeg,
transmetro-calzada-raul-aguilar-batres-octubre-2023.jpeg / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Las autoridades municipales de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer que se implementaron desvíos y otras medidas como la inhabilitación de algunas estaciones del Transmetro debido a un bloqueo que mantienen manifestantes en la calzada Aguilar Batres y 47 calle.

Según detallaron, el servicio opera temporalmente hasta la Estación Trébol, desde donde las unidades retornan hacia la Estación Los Portales.

Mientras tanto, fueron inhabilitadas las estaciones: CentraSur, Monte María, Javier, Charcas Norte y Sur, Carmen, Reformita y Mariscal Norte y Sur.

La comuna capitalina pidió a los usuarios tomar en cuenta esta información para prevenir mayores complicaciones al momento de dirigirse a sus lugares de trabajo, estudio u otros destinos.

De igual forma, se indicó que debido a las condiciones del tránsito se podrían presentar complicaciones en otras rutas y cambios en los servicios que circulan o conectan con el sector, generando demoras.

"Nuestro equipo operativo se encuentra trabajando y monitoreando la situación para restablecer la frecuencia de las unidades lo antes posible", expresó la administración del Transmetro.

En Portada

Jornada de protestas: Bloqueos en carreteras y recorrido de caravanast
Nacionales

Jornada de protestas: Bloqueos en carreteras y recorrido de caravanas

07:02 AM, Sep 09
PNC anuncia plan de actuación ante posibles bloqueos y protestast
Nacionales

PNC anuncia plan de actuación ante posibles bloqueos y protestas

06:36 AM, Sep 09
Incendio deja pérdidas materiales y animales muertos en San Marcost
Nacionales

Incendio deja pérdidas materiales y animales muertos en San Marcos

07:23 AM, Sep 09
Carlos Alcaraz eliminado en cuartos de final del US Opent
Deportes

Carlos Alcaraz eliminado en cuartos de final del US Open

07:23 AM, Sep 09
Familias Reales se reúnen en Oslo para decir adiós al Rey Harald Vt
Internacionales

Familias Reales se reúnen en Oslo para decir adiós al Rey Harald V

06:53 AM, Sep 09

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalReal MadridEstados UnidosEE.UU.redes socialesLiga Nacionalviral
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar