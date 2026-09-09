Transmetro con servicio limitado por bloqueo en A. Batres

Las autoridades municipales de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer que se implementaron desvíos y otras medidas como la inhabilitación de algunas estaciones del Transmetro debido a un bloqueo que mantienen manifestantes en la calzada Aguilar Batres y 47 calle.
Según detallaron, el servicio opera temporalmente hasta la Estación Trébol, desde donde las unidades retornan hacia la Estación Los Portales.
Mientras tanto, fueron inhabilitadas las estaciones: CentraSur, Monte María, Javier, Charcas Norte y Sur, Carmen, Reformita y Mariscal Norte y Sur.
La comuna capitalina pidió a los usuarios tomar en cuenta esta información para prevenir mayores complicaciones al momento de dirigirse a sus lugares de trabajo, estudio u otros destinos.
De igual forma, se indicó que debido a las condiciones del tránsito se podrían presentar complicaciones en otras rutas y cambios en los servicios que circulan o conectan con el sector, generando demoras.
"Nuestro equipo operativo se encuentra trabajando y monitoreando la situación para restablecer la frecuencia de las unidades lo antes posible", expresó la administración del Transmetro.