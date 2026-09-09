 Jornada de manifestaciones: Caravanas avanzan a la capital
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Jornada de protestas: Bloqueos en carreteras y recorrido de caravanas

Continúan las expresiones de descontento de los ciudadanos debido al alza de los combustibles.

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Caravana de buses de Antigua Guatemala se dirige hacia la capital., Juan Carlos Chanta/EU
Caravana de buses de Antigua Guatemala se dirige hacia la capital. / FOTO: Juan Carlos Chanta/EU
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Guatemala vive este miércoles, 9 de septiembre, una nueva jornada de manifestaciones, marcadas por bloqueos de carreteras y el recorrido de caravanas de transportistas que se dirigen hacia la capital para expresar sus planteamientos a las autoridades, enfocados principalmente en el tema de los combustibles, que han registrado alzas históricas en sus precios.

La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros anunció que se estarían movilizando aproximadamente un centenar de unidades, las cuales saldrían desde diferentes sectores y se estarían enfilando hacia el Centro Histórico.

En ese contexto, se reportó la presencia de una caravana de buses que se desplaza desde San Lucas Sacatepéquez y Antigua Guatemala con dirección hacia la capital, lo que podría generar mayor carga vehicular durante su recorrido.

De igual forma, más de 60 autobuses se concentran en el sector de conexión de la Central de Mayoreo, desde la ruta CA-9 Sur.

De acuerdo con la información, los transportistas buscarían avanzar hacia el Centro de la Ciudad de Guatemala, por lo que se prevé afectación en la calzada Raúl Aguilar Batres.

Las autoridades de tránsito también advierten que el movimiento podría generar congestionamiento en sectores aledaños y afectar rutas alternas utilizadas por los conductores. Por ello, se recomendó a los automovilistas tomar precauciones y, de ser posible, utilizar vías alternas.

Puntos bloqueados

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que esta mañana se reportan al menos tres bloqueos en diferentes carreteras. Se trata de los siguientes:

CA-2 Occidente

  • Km. 147 Cuyotenango, Suchitepéquez.

CA-9 Norte

  • Km. 137 Río Hondo, Zacapa.

Ciudad de Guatemala

  • 8ª avenida, entre 9ª y 10ª calle, zona 1.

En este último punto bloqueado, la presencia de manifestantes se ha mantenido por más de una semana. Se trata de exmilitares y expatrulleros que exigen la aprobación de una iniciativa de ley que les permitiría obtener beneficios económicos.

En el resto de los lugares donde hay protestas, preliminarmente se conoció que las mismas tienen relación con el tema de los combustibles.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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