 PNC anuncia plan de actuación ante posibles bloqueos y protestas
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PNC anuncia plan de actuación ante posibles bloqueos y protestas

La Policía Nacional Civil hizo un llamado a priorizar el diálogo y pidió empatía a los manfiestantes para mantener el paso ininterrumpido de ambulancias y unidades de emergencia.

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Manifestantes permanecen sobre la calzada Roosevelt y agentes de PNC acuden para dialogar y poder liberar el paso. / FOTO: Ilustrativa de archivo: EU
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La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre las medidas que implementará durante la jornada del 9 de septiembre ante el anuncio de movilizaciones y posibles bloqueos en distintos puntos de la red vial del país.

La señaló que su actuación estará enfocada en garantizar la seguridad, el orden público y la libre locomoción, al tiempo que reiteró su respeto al derecho constitucional de la población a manifestarse de manera pacífica.

Como parte de su plan institucional, la PNC indicó que priorizará el diálogo y la mediación para resolver las situaciones que puedan surgir en la vía pública, procurando evitar el uso de la fuerza.

Asimismo, informó que se solicitó la presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en los puntos donde se registren concentraciones y bloqueos. La institución tendrá como función auditar el actuar policial, velar por las garantías individuales y facilitar acuerdos con los dirigentes de las manifestaciones.

Llamado a la empatía

Uno de los principales llamados de la PNC está relacionado con la habilitación de corredores humanitarios, con el objetivo de permitir el paso de ambulancias, unidades de emergencia y personas que requieren atención médica, incluyendo pacientes con enfermedades crónicas que necesitan tratamientos de diálisis, oncología y otros servicios urgentes. También se busca garantizar el traslado de medicamentos, insumos médicos y suministros esenciales.

La institución agregó que mantendrá patrullajes y presencia preventiva a nivel nacional para proteger a la ciudadanía. Advirtió que no se permitirán actos de vandalismo, agresiones ni daños a la propiedad pública o privada y que, ante hechos delictivos o la presencia de provocadores, incitadores a la violencia e infiltrados, se procederá conforme a la ley y de manera focalizada.

Finalmente, la PNC hizo un llamado a la población a mantener la calma, actuar con respeto mutuo y privilegiar la convivencia pacífica durante las jornadas de movilización.

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