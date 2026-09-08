 Horario confirmado para la manifestación del miércoles
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Confirman horario para la manifestación del miércoles

Grupos de transportistas confirmaron que mantienen en pie sus planes de realizar una caravana con dirección hacia el Centro Histórico.

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Transportistas usarán más de 100 buses para una caravana. , Archivo.
Transportistas usarán más de 100 buses para una caravana. / FOTO: Archivo.
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Varios grupos de transportistas participarán en una manifestación programada para este miércoles, informaron este martes, 8 de septiembre de 2026 y confirmaron que la caravana de vehículos del transporte iniciará su recorrido a las 8:00 horas desde al menos dos puntos de la Ciudad de Guatemala.

Uno de los agremiados reveló que el propósito de su movimiento pacífico es que los agremiados del transporte de pasajeros presente sus propias propuestas y peticiones en torno al apoyo que esperan que se otorgue al consumidor final de combustibles. El entrevistado señaló que esperan que el beneficio llegue al consumidor final y no se materialice en un subsidio a importadores para los importadores.

Miembros de junta directiva que representa a distintos transportistas confirmó que la manifestación saldrá desde dos puntos, uno de ellos es Molino de las Flores y el otro es Centra Sur. El movimiento se iniciará a las 8:00 horas y se dirigirán hacia la Plaza de la Constitución y Congreso de la República.

Los inconformes agregaron que la medida busca que sus solicitudes sean atendidas por el Organismo Ejecutivo y Organismo Legislativo. Agregaron que serán varias personas y unidades de transporte las que se utilizarán en el proceso de manifestación programado.

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Manifestación con autobuses

Los agremiados destacaron que para la jornada de este miércoles se espera la participación de varios conductores y dueños de autobuses. La caravana que llegará hasta la zona 1 capitalina podría estar nutrida con al menos 100 o 110 autobuses, consideraron.

De la misma manera, no se descarta que otros grupos también manifiesten en las calles del Centro Cívico, por temas de coyuntura como el alza al precio de los combustibles y el incremento de costos en productos de la canasta básica, entre otros problemas que preocupan a la población.

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El precio de la gasolina es uno de los temas que más preocupan.

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