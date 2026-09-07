Nueva semana inicia con bloqueos en carreteras

Una nueva jornada de bloqueos se observa este lunes, 7 de septiembre, en Guatemala como parte de las medidas de hecho que han tomado diferentes sectores, principalmente transportistas, para rechazar el alza de los precios de los combustibles y exigir respuestas a las autoridades acerca de ese y otros temas.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) detalló que durante esta mañana se tiene información de bloqueos en los diferentes puntos:
CA-09 Norte
- Km. 136 Río Hondo, Zacapa.
CA-10
- Km. 137 Río Hondo, Zacapa.
Ciudad de Guatemala
- 9ª avenida, entre 9ª y 10ª calle, zona 1, en alrededores del Congreso.
RN-14
- Km. 96 El Rodeo, Escuintla.
RN-05
- Km. 211 Alta Verapaz, Cobán.
RN-20
- Km. 126.5 Aldea Santa Cruz, Zacapa.
Esta es la segunda semana consecutiva en la que se han presentado protestas que han afectado incluso las principales carreteras de Guatemala, como las rutas fronterizas con México y El Salvador, mismas que han sido cerradas por transportistas que rechazan el incremento drástico en el precio de los combustibles y exigen medidas fiscales inmediatas al Gobierno.
Los transportistas han colocado barricadas y atravesado camiones así como otros vehículos para evitar el paso de miles de conductores en las carreteras de mayor flujo en Guatemala.
Más movilizaciones para los próximos díasa
Para la presente semana se tienen programadas más protestas. La organización 48 Cantones de Totonicapán podría realizar una marcha en la Ciudad de Guatemala el martes, 8 de septiembre, para hacer una serie de planteamientos a las autoridades.
Además, la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros anunció una manifestación de un centenar de unidades el próximo miércoles por el alza en los combustibles.