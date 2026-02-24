Video capta brutal choque entre camioneta y Transmetro

Un video que circula ampliamente en redes sociales muestra el momento exacto en que el conductor de una camionetilla realiza una maniobra prohibida y provoca un fuerte accidente de tránsito en la avenida Bolívar, al colisionar contra una unidad del Sistema Transmetro.
Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, evidencian cómo el piloto del vehículo particular intenta ahorrar tiempo efectuando un giro indebido para retornar. Sin embargo, no se percata de que por la vía exclusiva se aproximaba una unidad del Transmetro, lo que desencadena el impacto. El choque fue de tal magnitud que ambos automotores resultaron con daños considerables.
El material fue difundido por la cuenta oficial en X de Transmetro MuniGuate, donde se observan los severos destrozos tanto en la parte frontal de la unidad de transporte colectivo como en la camionetilla responsable del percance. El incidente también puso en riesgo la integridad de los pasajeros que se conducían en el bus articulado.
Tras la colisión, elementos de los Bomberos Municipales acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria y primeros auxilios a los usuarios del Transmetro, así como al piloto de la unidad y al conductor del vehículo particular. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales, aunque varios afectados fueron evaluados en el sitio.
Sanción por circular en vía exclusiva del Transmetro
Las autoridades de tránsito han reiterado en múltiples ocasiones que invadir el carril exclusivo del Transmetro constituye una falta que puede derivar en sanciones económicas. La Policía Municipal de Tránsito de Guatemala recuerda que estas vías fueron diseñadas para garantizar una movilidad segura y eficiente de los buses que tienen derecho de vía, por lo que irrespetar la normativa pone en peligro a todos los usuarios de la carretera.
De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento de Tránsito, utilizar carriles destinados a otro tipo de transporte conlleva una multa de Q400, sanción que se presume fue impuesta al conductor de la camionetilla. Además, deberá responder por los daños ocasionados.
Las autoridades instan a los vecinos a denunciar este tipo de infracciones a los teléfonos 1551 y 2380-1099, y advierten que las cámaras de videovigilancia continúan registrando a quienes invaden las vías exclusivas.